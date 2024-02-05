صدمة بكل المقاييس.. قرار هام من الحكومة بإيقاف صرف المعاشات نهائيا لهذه الفئات تبعا لقانون العمل الجديد.. مفيش معاشات تاني للي منهم

تسعى الدولة المصرية دائما إلى دعم المواطنين باستمرار وخاصة المحتاجين وذلك في ظل الظروف الصعبة، ولكن توجد مجموعة من الفئات قامت الحكومة المصرية بإصدار قرار بوقف صرف المعاشات لهم ويقوم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بتحديد الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاشات، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص هذا الموضوع.

قرار هام من الحكومة بإيقاف صرف المعاشات لهذه الفئات

يتم وقف صرف المعاش للمستحق في حالة وفاة المستحق للمعاش.

يتم وقف صرف المعاش للمستحق إذا قررت الأرملة الأرمل البنت أو الأخت الزواج.

يتم وقف صرف المعاش للمستحق إذا بلغ الابن أو الأخ 21 عاما، ولم يكن عاجزا عن الكسب.

الشخص المستحق للمعاش يكون حاصلا على مؤهل نهائي ويمنع من هذا القاعدة الحالات المحددة التي تسمح بصرف المعاش حتى حدوث الظروف المعينة مثل العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

الفئات المستثناة من وقف المعاش

الدولة المصرية دائما تكون حريصة على المواطنين حيث قامت بإصدار قرار يفيد باستمرار مجموعة من الفئات في الاستفادة من المعاش على الرغم من لزوم وقوفه ومن هذه الفئات التالي:

الشخص الذي توفى ولديه زوجة أو أخت فسوف يتم إعطاء المعاش لهم ولكنه سيتوقف فورا في حالة زواجهم.

إذا كان لدى الشخص المتوفي ابن في الجامعة سواء كان درجة البكالوريوس أو ليسانس فسيتم إعطاء المعاش له حتى يصل إلى سن 26 عاما، وإذا كان الابن حاصل على مؤهل متوسط مثل الدبلوم فسوف يتم إعطائه المعاش لمدة 24 عاما.

وجاءت كل تلك التعليمات والحالات تنفيذا لبنود القانون رقم 148 لسنة 2019 بتحديد الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاشات عن صاحبه والتي ذكرناها بالأعلى، كما تسعي الحكومة دائما بمحاولة توفير جميع الحقوق ووسائل الدعم للمواطنين حيث تعمل على العمل في جميع القطاعات على التطوير والتحسين.