Jordan SPORTS اضبط تردد قناة الأردن الرياضية الجديد 2024

تردد قناة الأردن الرياضية على شفاه الجميع، فمع ازدياد شعبية الرياضة في الوطن العربي، ازدادت رغبة المشاهدين في متابعة أخبارها وأحداثها، وجاءت قناة الأردن الرياضية لتلبي هذه الرغبة بجدارة وتتميز القناة بمحتوى رياضي فريد ينال إعجاب جميع الفئات العمرية، من مباريات حية وتحليلات رياضية وندوات رياضية وبرامج ترفيهية، كل ذلك بجودة عالية ودون تشويش.

قناة الأردن الرياضية الجديد 2024

تُعد قناة الأردن الرياضية Jordan SPORTS HD 1 من أهم القنوات الرياضية العربية التي تقدم محتوى رياضيا متميزًا لمتابعيها في جميع أنحاء العالم وقد انطلقت عام 2018 كقناة تابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، وسرعان ما حققت نجاحًا كبيرًا بفضل محتواها المتنوع وتحليلاتها المهنية وهي تقدم مجموعة واسعة من البرامج الرياضية المتنوعة، تشمل:

نقل مباشر للمباريات في الاردن في مختلف الرياضات، مثل كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والتنس والسباحة وغيرها.

تستضيف القناة نخبة من المحللين الرياضيين المشهورين لمناقشة مختلف الأحداث الرياضية وتحليلها.

تقدم القناة برامج رياضية متنوعة تشمل أخبار الرياضة، وحوارات مع الرياضيين، وبرامج وثائقية عن تاريخ الرياضة.

كما تقدم القناة برامج رياضية خاصة تُركز على رياضات محددة، مثل كرة القدم الأردنية أو كرة السلة العربية.

مميزات القناة:

تقدم القناة محتواها بجودة عالية من حيث الصورة والصوت، مما يتيح للمُشاهدين الاستمتاع بتجربة مشاهدة مميز وتتميز القناة بمستوى عالٍ من المهنية والتحليل في برامجها الرياضية وتتيح القناة للمُشاهدين متابعة المباريات والأحداث الرياضية مباشرة عبر الإنترنت.

ترددات القناة علي النايل سات

التردد: 11958

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تردد القناة علي الهوت بيرد

التردد: 12399

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تردد القناة على عرب سات