استعلم نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2024 monufia.gov.eg

مع اقتراب موعد إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي الترم الأول للعام الدراسي 2023/2024، تسود أجواء من الحماس والترقب بين طلاب وطالبات محافظة المنوفية، حيث ينتظرون بفارغ الصبر معرفة نتائجهم بعد أشهر من الدراسة والامتحانات ويشار إلى أن موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية سيكون وجهة الطلاب لمعرفة نتائجهم، حيث يتم نشرها رسميًا بعد اعتمادها من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، الأستاذ محمود الفولي، الذي يتابع عن كثب الاستعدادات الأخيرة لرفع النتائج على الموقع.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

تُخيم أجواء الترقب والانتظار على طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، حيث يستعدون لمعرفة نتائجهم في الفصل الدراسي الأول، والتي من المُقرر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المُقبلة. وتُعد هذه النتائج علامة فارقة في مسيرة الطلاب التعليمية، حيث تحدد مسارهم الأكاديمي وتُساعدهم في اختيار التخصصات المُناسبة لهم في المرحلة الثانوية حيث ينتظر طلاب 10 مديريات تعليم بمحافظة المنوفية نتائجهم بفارغ الصبر، وهي شبين الكوم، منوف، تلا، سرس الليان، أشمون، الباجور، قويسنا، بركة السبع، تلا، الشهداء. وتُقدم هذه المديريات مختلف التسهيلات لطلابها للحصول على نتائجهم بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية او من خلال نتيجة نت.

الضغط على خيار “المديريات”.

اختيار “نتائج الصف الثالث الإعدادي 2024”.

التوجه إلى موقع مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب.

الدخول إلى رابط “النتائج”.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على زر “عرض” لعرض النتيجة.

الجدير بالذكر أن المجموع الكلي لدرجات الطلاب والطالبات في الشهادة الإعدادية هو 140 درجة لكل نصف دراسي، أي 280 درجة للعام الدراسي بأكمله. ويُمكن للطلاب الحصول على شهاداتهم بعد اعتماد النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم.