رابط كشوفات pdf أسماء نقل نفوس الوجبة الاخيرة العراق 2024

تترقب الأوساط العراقية بفارغ الصبر الإعلان عن أسماء “الوجبة الأخيرة” لنقل النفوس، التي وعدت وزارة الداخلية بنشرها خلال الأيام القليلة المقبلة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة العراقية لتسهيل إجراءات نقل النفوس على المواطنين، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الحكومية بشكل أكثر كفاءة وكشفت وزارة الداخلية العراقية عن خططها للإعلان عن أسماء “الوجبة الأخيرة” لنقل النفوس خلال الأيام القليلة المقبلة وأوضحت الوزارة أن عملية الإعلان ستتم بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي، وذلك تسهيلًا على المواطنين وتوفيرًا لوقتهم وجهدهم.

أسماء نقل نفوس الوجبة الاخيرة العراق 2024

أشارت الوزارة إلى أن عملية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من “الوجبة الأخيرة” لنقل النفوس ستكون سهلة للغاية، حيث سيتمكن المواطن من إدخال بياناته الشخصية على الموقع الإلكتروني للوزارة، والحصول على النتيجة في غضون ثوان وتعد عملية نقل النفوس من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين، حيث تمكنهم من تغيير مكان إقامتهم بشكل رسمي، والحصول على الخدمات الحكومية في المنطقة الجديدة وتأتي “الوجبة الأخيرة” لنقل النفوس لتلبي احتياجات عدد كبير من المواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر إعلان أسمائهم، وذلك لتغيير مكان إقامتهم لأسباب مختلفة، مثل الزواج أو العمل أو الدراسة.

الاستعلام عن أسماء نقل نفوس الوجبة الاخيرة العراق 2024

تعلن وزارة الداخلية العراقية عن فتح بوابة الاستعلام عن أسماء نقل النفوس لعام 2024، إيذانا ببدء رحلة جديدة نحو الاستقرار وتحسين حياة المواطنين. تأتي هذه الخطوة تماشياً مع سعي الحكومة لتقديم خدمات إلكترونية مُبسطة تُسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى التوجه إلى الدوائر الحكومية وخطوات الاستعلام:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية عبر الرابط: https://www.moi.gov.iq/

اختيار “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية.

الضغط على “نقل النفوس”.

تحديد الوجبة المراد الاستعلام عنها من القائمة المنسدلة.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة، مثل: الرقم الوطني، والاسم الكامل، وتاريخ الميلاد.

كتابة رمز التحقق المرئي.

الضغط على “استعلام”.

ستظهر على الشاشة نتائج الاستعلام، مع إظهار حالة طلبك (مُقبول، مُرفوض، قيد المعالجة).

يمكن تحميل كشوفات الأسماء بصيغة PDF للاحتفاظ بها أو طباعتها.