الأرصاد الجوية تحذر…أمطار وسيول حالة الطقس اليوم 5فبراير في تلك المحفاظات

حسب تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس اليوم الإثنين 5 فبراير 2024 ستكون متنوعة في محافظات مصر من المتوقع أن تشهد محافظات وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد تشكل الصقيع على المزروعات، وذلك قد يتسبب في أضرار للمحاصيل الزراعية علاوة على ذلك، حذرت الأرصاد الجوية من تشكل الشبورة المائية الكثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية من المهم على المواطنين أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

حالة الطقس اليوم الإثنين 5 فبراير 2024

علينا أن نكون يقظين تجاه حالة الطقس اليوم وأن نتبع التوجيهات والتحذيرات التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية لضمان سلامتنا وسلامة ممتلكاتنا لذا، يجب أن نتأكد من ارتداء الملابس الدافئة واستعداد سياراتنا للتعامل مع الأجواء الباردة والضباب.

وفي النهاية، نتمنى للجميع يومًا آمنًا ومريحًا وأن يكونوا على استعداد لمواجهة ظروف الطقس المتغيرة لا تنسى أن تستمتع بالأمطار والأجواء الباردة بإحسان وحذر.

أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة

وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تكون حالة الطقس اليوم الإثنين 5 فبراير 2024 متنوعة في محافظات مصر من المتوقع أن تشهد محافظات وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد تشكل الصقيع على المزروعات، وقد يتسبب ذلك في إلحاق أضرار بالمحاصيل الزراعية.

كما حذرت الأرصاد الجوية من تشكل الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية لذا، من المهم على المواطنين أن يكونوا يقظين وحذرين أثناء القيادة وأن يلتزموا بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة.

ننصح الجميع باتخاذ الاحتياطات اللازمة بارتداء الملابس الدافئة والاستعداد للتعامل مع الأجواء الباردة والضباب. وعلينا جميعًا أن نكون مستعدين لمواجهة ظروف الطقس المتغيرة وأن نتبع التوجيهات والتحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وذلك لضمان سلامتنا وسلامة ممتلكاتنا.

نصائح هامة للمواطنين للحذر أثناء القيادة

القيادة هي نشاط يتطلب اليقظة والتركيز الكامل، وخاصة في ظروف الطقس السيئة والمتغيرة. لذلك، يهمنا جميعًا أن نتخذ الاحتياطات اللازمة ونلتزم بالنصائح التالية للحفاظ على سلامتنا وسلامة الآخرين أثناء القيادة.

اتبع قواعد المرور: يجب أن نلتزم بجميع قواعد المرور وإشارات المرور والتعليمات الصادرة من السلطات المختصة. هذا يساهم في تنظيم حركة المرور وتقليل حوادث السير. احرص على مسافة الأمان: يجب المحافظة على مسافة آمنة بين سيارتك والسيارات الأخرى، حيث يتيح ذلك المساحة الكافية لتفادي الحوادث في حالة الطوارئ. انتبه للطريق: يجب أن نكون دائمًا يقظين أثناء القيادة ونراقب الطريق والمركبات المحيطة بنا. يجب تجنب الانشغال بالهاتف المحمول أو أي أعمال أخرى تشتت انتباهنا عن القيادة. قم بصيانة سيارتك: تأكد من صيانة سيارتك بشكل منتظم، فلا تستهان بأهمية فحص الفرامل والإطارات وأنظمة الإضاءة. سيارة محتفظة بحالة جيدة تزيد من سلامتك وسلامة الآخرين على الطريق. تجنب القيادة في حالات الطقس السيئة: في حالة هطول الأمطار الشديدة أو حدوث عاصفة، من الأفضل تجنب القيادة إذا كان ذلك ممكنًا. إذا كان عليك القيادة، يجب أن تكون أكثر حذرًا وتقلل السرعة وتراعي الظروف الجوية السيئة.

نذكر هذه النصائح للتأكيد على أهمية الحذر أثناء القيادة وذلك للحفاظ على سلامتنا وسلامة الآخرين على الطرق. دائماً ما ندعو للقيادة الآمنة والمسؤولة، ونأمل أن تنتشر الوعي والالتزام بالقواعد المرورية لخدمة مجتمعنا بأمان.

حالة البحر المتوسط والأحمر

تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة في البحر المتوسط والأحمر اليوم الإثنين 5 فبراير 2024. حيث ستكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتهيب الهيئة بالمواطنين المقيمين في مناطق البحر المتوسط والأحمر بأخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن النزول إلى الشواطئ والممارسات البحرية خلال فترة هذه الحالة. نظرًا لارتفاع الأمواج والرياح الشمالية الغربية، التي قد تؤثر على سلامة الملاحة البحرية.

وعلى السياح المتواجدين في المناطق الساحلية للبحر المتوسط والأحمر أن يتوخوا الحذر ويتابعوا تعليمات السلطات المحلية والأرصاد الجوية، حتى يتمكنوا من التمتع بإجازتهم بأمان وسلاسة.

وللمزيد من المعلومات والتحديثات حول حالة البحر المتوسط والأحمر، يرجى متابعة تقارير الأرصاد الجوية المحلية والوطنية.

تمنى للجميع يومًا آمنًا ومريحًا وأن تستمتعوا بالأمطار والأجواء الباردة بحذر واحتياط.