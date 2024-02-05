3 اعدادي.. نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات عبر موقع نتيجة نت

اعتمد شيخ الأزهر نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2024 بجميع محافظات الجمهورية منذ قليل، حيث خاض نحو 177109 طالب وطالبة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري الترم الأول، والتي تم انطلاقها في يوم الثلاثاء 16 يناير وحتى 23 من ذات الشهر، ومن المقرر رفع كشوفات النتائج على بوابة الأزهر خلال اللحظات القادمة، وذلك تسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور.

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2024

لحظات قليلة تفصلنا عن الإطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2024 بكافة المعاهد الأزهرية التعليمية، حيث أعلن المتحدث الرسمي بإسم مشيخة الأزهر الشريف عن قيام شيخ الأزهر باعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي رسمياً، وجاري العمل الآن على رفعها على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

ولقد انتهت أعمال التصحيح ومراجعة كراسات الإجابة بشكل سريع ومنظم، ومن أجل الحفاظ على حق كل طالب تم التصحيح بكل أمانة ونزاهة.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024

من أجل التيسير على الطلاب والتسهيل عليهم قام الكيان الأزهري بطرح بوابة الأزهر الإلكترونية التي من خلالها يتمكن الطالب من الاستعلام عن نتيجته بكل سهولة، ويتم إجراء ذلك على النحو التالي:

الذهاب إلى بوابة الأزهر الشريف مباشرة من هنا.

اختيار خانة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على تبويب نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.

تحديد الفصل الدراسي الأول.

كتابة اسم ورقم جلوس الطالب.

النقر على أيقونة الاستعلام عن النتيجة.

الانتظار لحين ظهور النتيجة على الشاشة.

توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول

جاء مجموع وتوزيع درجات أعمال السنة في اختبارات الصف الثالث الإعدادي الأزهري على النحو التالي:

مادة الفقه: 25 درجة.

مادة القرآن الكريم: 20 درجة.

الحديث والتفسير: 25 درجة.

مادتي التوحيد والسيرة النبوية: 25 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية: 10 درجة.

النحو والصرف: 25 درجة.

مادة المطالعة والنصوص: 25 درجة.

مادة الرياضيات: 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية والعلوم: 20 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية: 20 درجة.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024

كان قطاع المعاهد الأزهرية قد اعلن أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 للفصل الدراسي الأول، عقب انتهاء كنترولات الشهادة الإعدادية، من تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات، ومن ثم المراجعة على التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها رسميًا على الموقع