نزلها للعيال وفرحهم.. تردد قناة بطوط الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات.. اضبطها الان!!

تردد قناة بطوط 2024 من أكثر ترددات قنوات الأطفال التي يكثر البحث عنها من عدد كبير من المشاهدين، وهي واحدة من أهم القنوات الفضائية التي تقدم محتوى مميز للأطفال بمختلف أعمارهم، وخاصةً الأطفال الصغار، تبث القناة مجموعة متنوعة ومسلية وهادفة من البرامج وأفلام الكرتون التي يعشقها الصغار.

تردد قناة بطوط HD على الأقمار الصناعية

بعد تثبيت تردد قناة بطوط، يمكن مشاهدة محتوى قيم ومجاني دون دفع أى مقابل أو اشتراك مالي، تقوم القناة ببث محتوى متنوع للأطفال على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش بالعديد من المميزات وبجودة عالية HD، ويتنوع المحتوى المقدم ما بين البرامج التعليمية والترفيهية القيمة والممتعة للأطفال.

تردد قناة بطوط الجديد على نايل سات وعرب سات

يمكن مشاهدة قناة بطوط على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11594

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كما يمكن مشاهدة جميع برامج قناة بطوط على القمر الصناعي عرب سات من خلال تثبيت تردد قناة بطوط على عرب سات وما يتعلق به من بيانات لتثبيت التردد بطريقة صحيحة، وتشمل:

التردد: 10595

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كيف يمكن ضبط تردد قناة بطوط على جهاز الإستقبال | الرسيفر

إذا أردت ضبط تردد قناة بطوط على جهاز الإستقبال الخاص بك، يجب اتباع الخطوات التالية: