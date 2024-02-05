“اللي فات كوم واللى جاى كوم”.. تحذير هام من الأرصاد الجوية بسبب الطقس حتى اخر الاسبوع

تحذر هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بمجرد انتهاء العاصفة الرملية في طقس اليوم والغد، تبدأ تقلبات الطقس يومي الخميس والجمعة، وتنخفض درجات الحرارة، وتزداد البرودة، وتهطل الأمطار، ويزداد نشاط الرياح وتعطل الملاحة ومن المتوقع أن يكون الطقس الأسوأ يوم الاثنين 5 فبراير من حيث درجات الحرارة مع انخفاض كبير في معظم أنحاء مصر.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2024

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يتحسن الطقس يوم الثلاثاء بسبب درجات الحرارة، لكن تحذيرات اليوم تركز على وجود الغبار المحمول جواً ونشاط الرياح المتربة، ويتوقع أن يشهد الطقس اليوم توقف الغبار في الهواء في القاهرة والوجه البحري ووسط سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشرقية، فيما تثير الرياح الأتربة والرمال على السواحل الشمالية الغربية بما فيها الإسكندرية.

درجات الحرارة اليوم الاثنين في مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الإدارية 19 10

6 اكتوبر 19 10

بنهــــا 19 10

دمنهور 19 10

وادى النطرون 18 10

كفر الشيخ 18 10

المنصورة 18 10

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 19 11

طنطا 19 11

دمياط 18 10

بورسعيد 19 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 09

العريش 18 07

رفح 17 08

رأس سدر 19 08

نخل 17 02

كاترين 13 01-

الطور 20 10

طابا 85 09

شرم الشيخ 22 13

الإسكندرية 18 11

العلمين الجديدة 17 10

مطروح 17 10

السلوم 17 09

سيوة 18 06

رأس غارب 20 12

الغردقة 22 13

سفاجا 21 11

مرسى علم 22 12

شلاتين 24 14

حلايب 22 12

أبورماد 24 13

رأس حدربة 23 15

الفيوم 18 09

بني سويف 18 07

المنيا 18 04

أسيوط 18 05

سوهاج 19 05

قنا 20 07

الأقصر 21 08

أسوان 21 09

الوادى الجديد 19 05

نصائح هامة للمواطنين للحذر أثناء القيادة

نصحت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة عند مغادرة المنزل في الليل، بسبب انخفاض درجات الحرارة في جميع المناطق بسبب الطقس البارد جدًا وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على أهمية أخذ جميع التدابير اللازمة للحد من الأثار المتوقعة للظواهر الجوية، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة لتجنب حوادث الصعق التي يمكن أن تؤدي للوفاة، وتجنب الأشجار خلال العواصف، ونصحت أيضًا قائدي المركبات بالحذر والقيادة ببطء واتباع جميع تعليمات المرور.