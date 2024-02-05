ازاي اعمل تشيز كيك من غير فرن!! “طريقة عمل تشيز كيك بكل سهولة”

تشيز كيك هو نوع من الحلوى المفضلة للجميع، الكبار والصغار، خاصة مع مجموعة متنوعة من مكونات الطبقة العليا التي تحتوي على العديد من العناصر التي تناسب أذواق كثير من الناس، حيث يمكن تحضيرها باردة بدون فرن هذه هي أسهل وأسرع طريقة لتحضير تشيز كيك والتي سنتحدث عنها في هذا المقال.

مكونات تشيز كيك بدون فرن

175 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة السايحه

الشوكولاتة البيضاء السايحة.

1 كوب وربع قشطة.

350 غراما من الجبن الكريمي.

25 جراماً من الشوكولاتة الداكنة.

225 جرامًا من رقائق الذرة.

نصف كوب بندق مفروم.

سبع ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الجيلاتين.

ثلاث ملاعق كبيرة من الماء.

ثلاثة أرباع كوب من الحليب.

نصف قالب زبدة.

طريقة التحضير

نقوم بتكسير الكورن فليكس، ونخلطه مع البندق و إذابة الزبدة مع الشوكولاتة ثمَّ إضافتهم إلى البندق، والكورن فليكس، ضعي المزيج في قالب،نحضر كوب ونوزع بع الخليط حتى يصبح متساوي، ثم ضعيه في الثلاجة حتى يبرد تمامًا.

طريقة تحضير الحشوة

اخلطي السكر مع الجبن الكريمي ثم أضيفي الحليب قلّبي الكريمة، ثم أضيفيها إلى الجبن واخلطيها جيدًا ذوبي الجيلاتين في الماء، ثم أضيفي إلى كتلة الجبن، ثم اخلطي الكريمة تدريجياً يُوزّع المزيج في وعاءين، ثم يُضاف الشوكولاتة الداكنة في وعاء واحد والشوكولاتة البيضاء في الوعاء الآخر ويُسكب المزيج برفق استخدمي ملعقة كبيرة من الشوكولاتة الداكنة وملعقة كبيرة من الشوكولاتة البيضاء لدهن كلا النوعين من الخليط في قالب، ثم اخلطي المزيج بالسكين لجعله على شكل كرة نسطح السطح وضعي القالب في الثلاجة لمدة أربع ساعات حتى يبرد تمامًا، ثم قدميه.