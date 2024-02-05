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يانهار تخفيضات.. تخفيضات تصل إلى 50٪ عروض كارفور لشهر فبراير 2024 احصل عليها الآن هتوفرلك كتير!!
سنقدم لكم تخفيضات وخصومات كارفور الخاصة بشهر فبراير لعام 2024، والتي يمكن أن تصل نسبتها إلى 50%، والتي يمكن أن نجدها على كافة السلع والمنتجات والأجهزة الكهربائية أيضًا ولا سيما منتجات البقالة والأدوات المنزلية ومنتجات البقالة، وتعد أسعار كارفور هي الأفضل مقارنةً بأسعارها خارج متجر كارفور، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن الاستفادة من هذه العروض المميزة حتى منتصف شهر فبراير.
أقوى خصومات عروض كارفور لشهر فبراير 2024
يقدم كارفور عروض وخصومات كبيرة لجميع عملائها الكرام، وذلك بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده 21، والتي بدأت من يوم 31 من شهر يناير 2024، وستدوم حتى 13 من شهر فبراير.
أهم عروض كارفور عن شهر فبراير 2024
يتيح كارفور لكافة عملائه المميزين أضخم العروض وأقوى التخفيضات خلال شهر فبراير، والتي تتمثل في النقاط التالية:
- يقدم كارفور عروض منفردة على عدد كبير من السلع الغذائية، والتي يمكن أن تصل نسبتها إلى 70%.
- يطبق كارفور عروض مميزة على كل من الزيت – السمن – الأرز – السكر)، والتي قد تصل نسبتها حتى 80%.
- توجد أيضًا عروض خاصة بالأجهزة الكهربائية، والتي تبلغ نسبتها حوالي 75%.
- خصومات الأدوات المنزلية، على سبيل المثال: الألومنيوم، أواني الضغط، أواني السيراميك والجرانيت، والتي قد تصل نسبتها إلى 26%.
- متاح خصومات على الفواكه والخضروات تبلغ قيمتها 20% تقريبًا.
عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية
سنقدم فيما يلي أبرز عروض كارفور فيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية بالتفاصيل والأسعار:
- متاح عرض على شاشة فريش 42 بوصة سمارت بمبلغ تصل قيمته إلى 10499 جنيه مصري فقط.
- يوجد خصم على شاشة جال سمارت 42 بوصة بسعر يبلغ 10199 جنيه مصري فقط.
- كما يوجد أيضًا خصم على شاشة ال جي سمارت 55 بوصة بمبلغ قيمته 22199 جنيه مصري.
- يتوافر خصم أيضًا على شاشة سامسونج 58 بوصة سمارت بسعر يصل إلى 19999 جنيه مصري.
- أما عن خصم شاشة ال جي سمارت 56 بوصة فهي متاحة بسعر يبلغ 27699 جنيه مصري.
- أما بالنسبة لخصومات الغسالات، متوفر غسالة ال جي أتوماتيك بسعة 9 كيلو بسعر يصل إلى 27290 جنيه مصري، ومتاح أيضًا غسالة وايت بوينت فوق أتوماتيك بسعة 8 كيلو جرام بمبلغ تصل قيمته إلى 9699 جنيه مصري.
- بالنسبة لعروض الثلاجات، متاح خصم على ثلاجة فريش بسعة 329 لتر نوفروست بسعر يصل إلى 22350 جنيه مصري، وتتوفر أيضًا ثلاجة يونيون اير بسعة 420 لتر نوفروست بسعر يبلغ 2330 جنيه مصري.
- يتوافر عرض على بوتاجاز يونيون اير عدد 5 شعلة بمبلغ قيمته 10499 جنيه مصري.