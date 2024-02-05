يانهار تخفيضات.. تخفيضات تصل إلى 50٪ عروض كارفور لشهر فبراير 2024 احصل عليها الآن هتوفرلك كتير!!

سنقدم لكم تخفيضات وخصومات كارفور الخاصة بشهر فبراير لعام 2024، والتي يمكن أن تصل نسبتها إلى 50%، والتي يمكن أن نجدها على كافة السلع والمنتجات والأجهزة الكهربائية أيضًا ولا سيما منتجات البقالة والأدوات المنزلية ومنتجات البقالة، وتعد أسعار كارفور هي الأفضل مقارنةً بأسعارها خارج متجر كارفور، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن الاستفادة من هذه العروض المميزة حتى منتصف شهر فبراير.

أقوى خصومات عروض كارفور لشهر فبراير 2024

يقدم كارفور عروض وخصومات كبيرة لجميع عملائها الكرام، وذلك بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده 21، والتي بدأت من يوم 31 من شهر يناير 2024، وستدوم حتى 13 من شهر فبراير.

أهم عروض كارفور عن شهر فبراير 2024

يتيح كارفور لكافة عملائه المميزين أضخم العروض وأقوى التخفيضات خلال شهر فبراير، والتي تتمثل في النقاط التالية:

يقدم كارفور عروض منفردة على عدد كبير من السلع الغذائية، والتي يمكن أن تصل نسبتها إلى 70%.

يطبق كارفور عروض مميزة على كل من الزيت – السمن – الأرز – السكر)، والتي قد تصل نسبتها حتى 80%.

توجد أيضًا عروض خاصة بالأجهزة الكهربائية، والتي تبلغ نسبتها حوالي 75%.

خصومات الأدوات المنزلية، على سبيل المثال: الألومنيوم، أواني الضغط، أواني السيراميك والجرانيت، والتي قد تصل نسبتها إلى 26%.

متاح خصومات على الفواكه والخضروات تبلغ قيمتها 20% تقريبًا.

عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية

سنقدم فيما يلي أبرز عروض كارفور فيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية بالتفاصيل والأسعار: