مش هتقدر تغمض عينيك .. تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات لمشاهدة اجمل الأفلام.. نزلها الان!!

تعد قناة روتانا سينما واحدة من أبرز القنوات المصرية المتخصصة في الأفلام وأهمها، والمفضلة من قبل الكثير، والتي حققت نجاحًا ساحقًا، وحصلت على جماهيرية واسعة منذ أن تم تأسيسها، فاستطاعت القناة في فترة وجيزة جدًا الحصول على استحسان الغالبية العظمى من المشاهدين، ومن ثم نيل شهرة كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي بأكمله.

تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024

سنطرح فيما يلي جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بتحديث تردد قناة روتانا سينما، والتي اختفت من على جهاز الريسيفر نظرًا لرغبة إدارتها في إجراء عدة تحسينات على القناة لنيل رضا متابعيها:

القمر الصناعي النايل سات

تردد القناة: 1226.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11834.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

مميزات قناة روتانا سينما

تمتلك روتانا سينما مميزات عدة، هذا بالمقارنة مع غيرها من القنوات الأخرى، والتي كانت عامل رئيسي في انفرادها، والمتمثلة في النقاط التالية: