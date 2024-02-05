هنعملوا في البيت .. الطريقة الأسرع والأسهل لعمل البان كيك بالموز والشوفان بالطريقة الصحية لأصحاب الدايت

بان كيك بالشوفان بدون دقيق مع الموز محضر في الخلاط هذه الفطائر الصحية الرقيقة خالية من الغلوتين بشكل طبيعي وخالية من منتجات الألبان ولا تحتوي على دقيق أو سكر مضاف استعد لوجبة فطور بسيطة ولكنها لذيذة لا دقيق ولا زبدة ولا سكر ولا أي تحلية مما يعني أن هذه الفطائر مصنوعة للجميع، وهي فطائر صحية للأطفال والكبار.

كيف تحافظ على دفء الفطائر

يمكنك بالتأكيد صنع هذه الفطائر في وقت مبكر والاحتفاظ بها دافئة في الفرن. ما عليك سوى ضبط الفرن على 200 درجة فهرنهايت (105 درجة مئوية)، ثم إضافة الكعك إلى طبق آمن لحفظه في الفرن ووضعه في الفرن حتى يصبح جاهزًا للتقديم.

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كيفية تجميد الفطائر

إذا كنت ترغب حقًا في تحضير الفطائر الصحية في وقت مبكر وتقديمها لاحقًا، فيمكنك وضعها على ورقة خبز حتى لا تلمس بعضها البعض وتضعها في الفريزر لمدة 30 دقيقة، ثم ضعها في حاويات الفريزر وتجميدها.

لمدة تصل إلى 3 أشهر عندما تكون جاهزًا لإعادة التسخين، ما عليك سوى إضافة الفطائر إلى الطبق ووضعها في الميكروويف لمدة 30-60 ثانية أو حتى تسخينها.

كيف تحافظ على دفء البان كيك

يمكنك بالتأكيد صنع البان كيك في وقت مبكر والاحتفاظ بها دافئة في الفرن.

ما عليك سوى ضبط الفرن على 200 درجة فهرنهايت (105 درجة مئوية)، ثم إضافة البان كيك إلى طبق آمن للاحتفاظ به في الفرن ووضعه في الفرن حتى يصبح جاهزًا للتقديم.

مكونات البان كيك بالشوفان للدايت

2 موزه متوسط ​​النضج (يفضل مع الكثير من البقع البنية).

2 بيضة ½.

كوب حليب لوز غير محلى.

1ملعقة صغيرة فانيليا.

1 كوب رقائق شوفان خالية من الغلوتين حسب الرغبة.

1 ملعقة شاي مسحوق الخبز

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1 نصف ملعقة صغيرة ملح

زيت زيتون للطبخ

طريقة عمل بان كيك صحي

1- أضف جميع المكونات إلى الخلاط واخلطها على نار عالية حتى تصبح ناعمة تمامًا، حوالي 30 ثانية إلى دقيقة واحدة.

اتركي خليط البان كيك في الخلاط بينما تسخن المقلاة.

2- دهن المقلاة بزيت جوز الهند أو الزبدة النباتية أو زيت الزيتون وضعيها على نار متوسطة.

بمجرد تسخين المقلاة، أضيفي 1/3 كوب من العجين إلى كل فطيرة واطهي لمدة 2-4 دقائق، حتى تنفخ الفطائر قليلاً ويمكنك رؤية الفقاعات على الحواف.

3- يقلب البان كيك واتركه حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً من الأسفل.

إذا لاحظت أن الفطائر تتحول إلى اللون البني بسرعة كبيرة، فأنت بحاجة إلى تقليل درجة الحرارة.

عادة أبدأ بحرارة متوسطة ثم أخفضها إلى متوسطة منخفضة حتى لا تحترق الفطائر.

إذا بدأت المقلاة في الاحتراق في أي وقت، فهذا يعني أن المقلاة ساخنة جدًا.

4- امسح ونظف المقلاة وأضف المزيد من الزيت والعجين المتبقي.

مجموع الوصفة 9 ملفات تعريف الارتباط.

القيمة الغذائية.

الحصص: 3 حصص.

حجم الوجبة 3 فطائر.

السعرات الحرارية: 311 سعرة حرارية.

الدهون: 6.9 جرام.

الدهون المشبعة: 1.3 جرام.

الكربوهيدرات: 51.5 جرام.

الألياف: 7.4 جرام.

السكر: 10.8 جرام.

البروتين: 12.2 جرام.