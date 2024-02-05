اعرفها حالا.. كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وموعد صرفها..يابختكم يابتوع الزيادة!!

ينتظر معظم المواطنين الوقت الذي سيتم فيه صرف رواتب المتقاعدين في العراق، حيث يعتبرونه مصدر الدعم الرئيسي، نظرًا لأنه يساعدهم في تلبية احتياجاتهم كما يمثل دورًا مهمًّا في حياة كل فرد منهم خلال يومهم في ظل الظروف الراهنة، ونعرض لكم خلال السطور القادمة قيمة الرواتب بعد الزيادات الأخيرة التي تم إقرارها وتاريخ صرفها.

كيفية معرفة رواتب المتقاعدين

هناك بعض الخطوات المهمة لتسهيل عملية التحقيق من رواتب المتقاعدين في دولة العراق، وهي كما يلي:

الدخول إلى موقع وزارة المالية.

قم باختيار الخدمات الإلكترونية.

يتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمواطن.

ثم اضغط على كلمة “بحث”، لتتمكن من معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالراتب.

قيمة المبالغ المستحقة لرواتب التقاعد

يبحث المتقاعدون عن قيمة الأموال المستحقة لهم، وجاءت كالتالي:

يتم العمل على تحديد قيمة الرواتب النقدية للمتقاعدين من دولة العراق بناء على عوامل معينة.

تستند هذه العوامل على مدة خدمة الشخص المتقاعد.

يتم تقيم المال على أساس الرتبة التي تقاعد بها المتقاعد.

يتم تحديد الراتب على أساس مدة الخدمة.

تقوم الوزارة بتجهيز الرواتب التي تتضمن أسماء جميع المتقاعدين وتوضيح بياناتهم.

يتم إرسال القائمة الاسمية إلى العديد من البنوك التي تقوم بتحويل الرواتب إلى حساب المتقاعد.

تاريخ صرف معاش التقاعد

تكثر الأبحاث حول موعد صرف رواتب المتقاعدين خلال شهر يناير، وهي كالتالي: