تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري 9 ابريل 2023

سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري اليوم الموافق 9 من شهر إبريل شهد ارتفاع بسيط على مدار اليوم عن الأيام الماضية السابقة وقد يختلف سعر الريال في بعض البنوك عن بعضها الآخر اختلاف بسيط غير ملحوظ.

سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري

يختلف سعر الريال السعودي اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل على حسب كل بنك عن الآخر ويمكن أن يتمثل سعر الريال السعودي في البنوك إلى الآتي:

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل في مصر في بنك الإسكندرية حوالي 8,21 جنية للشراء و8,25 جنية للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والاسكان حوالي 8,22 جنية للشراء و8,25 جنية للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل في مصر في بنك أبو ظبي الإسلامي حوالي 8,24 جنية للشراء و8,25 جنية للبيع.

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد في مصر في البنك الأهلي المركزي حوالي 8,20 جنية للشراء و8,22 جنية للبيع.

كيفية تحويل الجنية المصري إلى ريال سعودي

يمكن تحويل مبلغ من المال بالجنية المصري إلى ريال سعودي وذلك عن طريق اتباع المعادلة الآتية:

في حالة إذا كان لديك مبلغ 1000 جنية مصري فيمكن ضرب سعر الصرف في المبلغ المراد تحويله إلى الجنية المصري.

سوف يتم الحصول في النهاية علل المبلغ بالريال السعودي ويمكن الذهاب إلى مقر البنك لاستلام المبلغ بالريال السعودي من أحد البنوك المصرية.

يمكنك من خلال كافة المعلومات التي سوف يتم سردها في المقال ان تتعرف على سعر الريال مقابل الجنية المصري.