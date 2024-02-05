“مش هتقدر تغمض عينيك” .. نزلها حالا تردد قناة Mix one ميكس ون الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

تألقت قناة ميكس وان كواحدة من أبرز القنوات الفضائية، حيث تقدم باستمرار مجموعة متنوعة من الأفلام الأجنبية المتميزة، مما جعلها محط اهتمام الجمهور العربي، كما تتميز القناة بتقديم أحدث الأفلام وترجمتها بشكل احترافي، مما ساهم في نجاحها البارز في الوطن العربي، وتركز قناة ميكس وان على تنويع محتواها لتلبية اهتمامات جميع الفئات العمرية والأذواق المختلفة، كما تضع اهتمامًا خاصًا في حذف المشاهد غير الملائمة في الأفلام، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للعائلات والجماهير المتنوعة.

تردد قناة ميكس ون على الأقمار الصناعية

تشهد عمليات البحث اليومية والمستمرة عن تردد قناة ميكس وان ازديادًا ملحوظًا، ويسعى الملايين من المشاهدين إلى العثور على التردد الجديد لمتابعة الأفلام الحصرية بشكل يومي، لذا، يسعدنا أن نقدم لكم أحدث تردد للقناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، بما في ذلك النايل سات وعرب سات، لكي تتمكنوا من متابعة هذا المحتوى المميز بشكل يومي وحصري.

التردد: 11938 ميجاهرتز.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي (Horizontal).

معامل تصحيح الخطأ: 4/5.

القمر الصناعي :- نايل سات.

كيفية ضبط القناة Mix one على التلفزيون

لضبط تردد قناة ميكس وان لمشاهدة أفضل الأفلام الأجنبية والمسلسلات الكورية بجودة عالية، يجب عليك اتباع الخطوات التالية.