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“شوف نفسك منهم ولا لاء” .. شروط الحصول على زيادة راتب المتقاعدين في العراق 2024 وكيفية الاستعلام
زيادة راتب المتقاعدين في العراق 2024
يركز المجتمع العراقي بشكل كبير على متابعة توقيت ومواعيد صرف رواتب المتقاعدين، وذلك بهدف التحقق من تنفيذ الزيادة الجديدة التي أعلنت الحكومة عنها، ويأتي هذا الاهتمام من أجل دعم فئة المتقاعدين وتخفيف الأعباء المالية التي يواجهونها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها المجتمع العراقي حاليًا، كما تتعامل الحكومة العراقية بجدية مع تلك الزيادات بهدف تقديم دعم فعّال للمتقاعدين، وهذا يولد توقعات واهتمامًا كبيرًا من قبل الشريحة الكبيرة من المجتمع العراقي، بل يعكس هذا الاهتمام حاجة الناس إلى الاطمئنان والتأكد من تنفيذ وتحديد المواعيد بشكل دقيق.
شروط الحصول على الزيادة
- يجب على المتقاعد أن يكون من الجنسية العراقية ومقيمًا بشكل كامل في العراق.
- يجب أن يكون المتقاعد في سن الستين عامًا أو أكبر.
- يتعين على المتقاعد أن يكون قد قضى فترة لا تقل عن 20 عامًا في الخدمة الحكومية أو الدوائر الحكومية.
- يجب أن يكون للمتقاعد حساب بنكي فعّال ونشط.
كيفية الاستعلام عن الزيادة
قامت الوزارة بتوضيح وسيلة الاستعلام عن المعاشات من خلال موقعها الرسمي.
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.
- البحث في القائمة الأساسية عن أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.
- بعد العثور على القسم المناسب، يتعين على المستخدم الضغط على خيار “الاستعلام عن الرواتب”.
- يجب على المستخدم توفير جميع البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني، والتأكد من استكمال الحقول الفارغة بدقة.
- بمجرد استكمال المعلومات، يجب على المستخدم الضغط على زر “استعلام” للحصول على جميع البيانات الخاصة بالرواتب