“شوف نفسك منهم ولا لاء” .. شروط الحصول على زيادة راتب المتقاعدين في العراق 2024 وكيفية الاستعلام

يركز المجتمع العراقي بشكل كبير على متابعة توقيت ومواعيد صرف رواتب المتقاعدين، وذلك بهدف التحقق من تنفيذ الزيادة الجديدة التي أعلنت الحكومة عنها، ويأتي هذا الاهتمام من أجل دعم فئة المتقاعدين وتخفيف الأعباء المالية التي يواجهونها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها المجتمع العراقي حاليًا، كما تتعامل الحكومة العراقية بجدية مع تلك الزيادات بهدف تقديم دعم فعّال للمتقاعدين، وهذا يولد توقعات واهتمامًا كبيرًا من قبل الشريحة الكبيرة من المجتمع العراقي، بل يعكس هذا الاهتمام حاجة الناس إلى الاطمئنان والتأكد من تنفيذ وتحديد المواعيد بشكل دقيق.

شروط الحصول على الزيادة

يجب على المتقاعد أن يكون من الجنسية العراقية ومقيمًا بشكل كامل في العراق.

يجب أن يكون المتقاعد في سن الستين عامًا أو أكبر.

يتعين على المتقاعد أن يكون قد قضى فترة لا تقل عن 20 عامًا في الخدمة الحكومية أو الدوائر الحكومية.

يجب أن يكون للمتقاعد حساب بنكي فعّال ونشط.

كيفية الاستعلام عن الزيادة

قامت الوزارة بتوضيح وسيلة الاستعلام عن المعاشات من خلال موقعها الرسمي.