جهز محفظتك هتقبض… كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf العراق 2024 عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

تحصلون على كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf العراق 2024 بعد رفعها على الموقع الرسمي للوزارة، وهذا ما أشار إليه رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد خلف السومري، في السابق كانت عملية استخراج الكشوفات للإطلاع على أسماء المشمولين أمر يستغرق وقت طويل وكان التزاحم مستمر أمام مكاتب الرعاية الاجتماعية، لكن بدايةً من عام 2020 بعد اعلان ظهور فيروس كورونا

قامت وزارة العمل بسرعة إنشاء موقع إلكتروني وقامت بعدها بالإعلان رسمياً عن اسم الموقع وقدمت الوزارة مقاطع فيديو لشرح عملية الاستعلام، ومن وقتها يتم الإستعلام عن الدفعات والوجبات والتموين ووسائل الدعم المختلفة من خلال المنصة المعروفة بمنصة مظلتي، تعطلت منصة مظلتي وتحديثها الفترة الماضية لكن قام أحمد الأسدي بالإعلان عن عودتها مرة أخرى، ويتم العمل على توفير جميع الخدمات عليها، واليوم عبر السطور ننشر لكم موعد وطريقة الحصول كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf العراق 2024.

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf العراق 2024

اعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، وكل ما يتم تداوله الآن على مختلف المواقع مجرد توقعات، تفيد بأن الوزارة وحسب تصريحات أحمد خلف السومري على القنوات الفضائية أنها يتم صرفها في شهر فبراير الجاري 2024،وقد يتم ذلك بعد استخراج المتجاوزين على منصة مظلتي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والجدير بالذكر أن الوزارة قامت بصرف مستحقات ذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة المؤجلة من 2021، خلال الساعات القادمة نحاول الوصول لأكثر من مصدر لتحري الدقة من موعد اعلان الكشوفات وننشر لكم على الفور.

وزارة العمل الاستعلام عن أسماء المشمولين بالدفعة السابعة

يتم رفع قائمة اسماء المشمولين لجميع المحافظات العراقية عبر الانترنت وتحصلون على الأسماء عند اتباع ما يلي:.