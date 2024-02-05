اضبط تردد قناة UTV العراقية بآخر تحديث (فبراير 2024) على القمر الصناعي نايل سات وبجودات مختلفة

العديد من العراقيين يبحثون عن تردد قناة UTV العراقية الجديد على النايل سات، حيث تعد هذه القناة منصة ترفيهية متنوعة، ويتم بثها من عاصمة العراق (بغداد)، وكان أول بث للقناة في الرابع والعشرون من فبراير عام 2020، وسنقدم في هذا المقال مزيداً من المعلومات حول محتوى القناة، وأهدافها، وتفاصيل ترددها لضبطها على أجهزة الرسيفر الخاصة بكم.

لمحة عن قناة UTV العراق

تتميز قناة UTV العراق بتقديم محتوى ترفيهي متنوع يشمل الأفلام والمسلسلات والبرامج المتنوعة، تسعى القناة لنقل أهم الأخبار وما يهم المشاهدين العراقيين والعرب بشكل عام، ويتابع أكثر من 20 مليون مشاهد البرامج المتنوعة التي تقدمها القناة من جميع أنحاء العراق والوطن العربي.

يترأس الشيخ سرمد الخنجر رئيس مجلس إدارة قناة UTV Iraq، وقد حددت القناة رؤيتها بشكل واضح، حيث تعتبر الجمهور هو المصدر الرئيسي للإلهام والقناة تعتبرهم الأساس والحكم ومركز اهتمامها، لهذا السبب اعتمدت القناة شعاراً يتمثل في كلمة “أنت”، تعمل القناة جاهدة على تطوير خدماتها ومحتواها لتكون مصدراً رائداً في مجال الترفيه والأخبار، ومحطة جذب للمواهب والطاقات الشابة العراقية، وتسعى إلى رفع مستوى التحضر في العراق، تهدف قناتها إلى أن تكون عنواناً للتميز والإبداع في محتواها وبرامجها.

ترددات قناة “UTV” العراقية على القمر الصناعي نايل سات (بتحديث فبراير 2024)

يمكن للمشاهدين تثبيت تردد قناة “UTV” العراقية على القمر الصناعي “نايل سات” عبر ضبط تفاصيل تردداتها التالية.

التردد الأول (بث بجودة عادية).

تردد القناة: 10727

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

الاستقطاب: (V)

معدل الترميز: 27500

التردد الثاني (بث بجودة عالية).

تردد القناة: 11354

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: (V)

معدل الترميز: 27500

يجدر بالذكر أن قناة “UTV” تقوم بالبث بشكل عالي الدقة على التردد الثاني وبدقة عادية على التردد الأول، وبهذا يستطيع المشاهدون التمتع ببث شاشة “UTV” في حال كانوا يمتلكون تلفزيونات قديمة أو أجهزة استقبال لا تدعم الدقة العالية، ويذكر أن اسم القناة في قائمة القنوات سيظهر باسم “UTV”.