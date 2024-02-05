“اوبو تنافس الجميع بهاتفها الأقوى”.. أو بو 58A: هاتف ذكي بمواصفات متوسطة وبطارية قوية وشحن سريع

يحتاج الشباب إلى شراء الهواتف الذكية لأنها تشمل بعض المواصفات التي يمكن أن تلبي احتياجاتهم عندما يستخدمونها ساعات طويلة مع شاشة مميزة عالية الجودة، وكذلك الكاميرا الفائقة ومعالج صلب وسعر مناسب، تنطبق هذه المواصفات على هاتف أوبو 58A الذي تم إطلاقه مؤخرًا بواسطة توكيل Oppo، هذا الهاتف لديه تصميم أنيق وشاشة كبيرة والعديد من المزايا نتعرف عليها خلال السطور القادمة.

أهم خصائص أوبو A58

تتعدد مميزات أوبو A58 وهذا يجعله متداول في الأسواق حيث يتميز بما هو آتٍ:

بطارية كبيرة تعمل لفترة طويلة من الاستخدام ويتم تحميلها في وقت قصير جدًا، لأن خاصية الشحن السريع متوفرة بقوة 33 وات قادرة على تنزيل 56 ٪ من سعة البطارية في 30 دقيقة فقط.

يعمل على أحدث نظام تشغيل وواجهة مستخدم، مما يعني أنك تحصل على جميع المواصفات الرائعة التي توفر تجربة مستخدم فريدة من نوعها.

تصميم مميز في الواجهة الأمامية والخلفية، لأن هاتف Oppo A58 يأتي مع تصميم ثقوب حديث وحواف جيدة جدًا، وتم تصميم الواجهة الخلفية بوضوح.

يحتوي على مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الزر على الجانب ويوفر تجربة فريدة، ويدعم وظيفة قفل المواجهة.

يشمل ساعة إنذار 3.5 مم، يدعم مكبرات الصوت Stereo، يدعم NFC و Infrared.

يدعم مساحة تخزين إضافية عند 256 جيجابايت إضافية عن طريق تثبيت بطاقة microSD بجوار بطاقة SIM للاتصال بها.

عيوب هاتف أوبو A58

يمتلك أيضًا هاتف اوبو عدة سلبيات تتلخص فيما يلي: