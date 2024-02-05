الحقي جهزي نفسك الدنيا هتولع.. عروض كارفور اليوم الاثنين 5 فبراير 2024 وحتى 13 فبراير 2024 خصم على الأجهزة الكهربائي حتى 50%

عروض كارفور اليوم الاثنين 5 فبراير 2024، يهتم بمعرفتها الكثير من الناس لأن كارفور مازالت يقدم عروض جديدة وخصومات هائلة بمناسبة عيد ميلاده 21، حيث يعتبر كارفور ضمن سلسلة الهايبر ماركت المميزة التي تساهم في حل أزمة الغلاء الكبير وتقدم الأسعار بشكل مخفض للغاية على جميع السلع والمنتجات، كما أعلن كارفور الساعات الماضية عبر صفحته الرسمية الأن هناك عرض خاص للعرسان على الأجهزة الكهربائي والأجهزة المنزلي بخصم يتعدى 30% ولفترة محدودة، لذلك نجد أن هناك كثرة في البحث للتأكد من صحة هذه الأخبار والوصول إلى السعر النهائي للعرض وما هي الأجهزة المعلن عنها في هذا الخصم، ترقبوا معنا الفقرات التالية مكي نتعرف سوياً على عروض كارفور اليوم الاثنين 5 فبراير 2024.

عروض كارفور اليوم الاثنين 5 فبراير 2024

يقدم هايبر ماركت كارفور الكثير من العروض والخصومات ، ويهتم كثيراً بتوفير كميات كبير من السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين، عروض كارفور لشهر رمضان بدأت منذ مطلع فبراير وحتى نهاية الشهر ، وتم إعلان كتالوج عروض شهر رمضان على الياميش والمكسرات، وتم توفير كميات كبير من بوكس الخير بأسعار مميزة جداً، وتبدأ أسعار الياميش على النحو التالي:

كيلو زبيب جامبو 99 جنيه.

كيلو تمر عراقي 72 جنيه.

عبوة تمر سيوة شالي بسعر 54 جنيه.

تمر طري سعر الكيلو 74 جنيه.

عبوة تمر هندي وزن 300 جرام بسعر 47 جنيه.

250 جرام سوبيا بسعر 22 جنيه.

خروب مجروش سعر 250 جرام 21 جنيه.

زبيب ابيض 250 جرام بسعر 24 جنيه.

جوزة هند مطحون وزن 250 جرام بسعر 34 جنيه.

مشمشية مقاس 8 250 جرام بسعر 94 جنيه.

قراصيا 250 جرام 74 جنيه.

لوز مقشر 250 جرام 99 جنيه.

250 جرام عين جمل انصاص 109 جنيه.

250 جرام سوداني مقشر 29 جنيه.

بندق مقشر 2502 جرام بسعر 149 جنيه.

عبوة تين مجفف وزن 300 جرام بسعر 99 جنيه.

كتالوج عروض كارفور

عروض الأجهزة الكهربائي للعرسان من كارفور 2024

هناك عرض مميز ولفترة محدودة جداً عرض للعرسان المقبلين على الزواج الذين يريدون شراء الأجهزة الكهربائية بسعر مناسب، كارفور هو الاختيار الأفضل للكثير، ويأتي العرض على النحو التالي