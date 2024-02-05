تردد قناة صلاح الدين الجديد بآخر تحديث (فبراير 2024) على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة صلاح الدين الجديدة على النايل سات يثير اهتمام العديد من عشاق هذه القناة، حيث تأسست القناة في عام 2005، وتعتبر واحدة من أبرز القنوات العراقية العامة، وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج منها الأخبار، والأفلام العربية والأجنبية، والبرامج الحوارية والاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك، تتخذ القناة موقفاً خاصاً في تسليط الضوء على قضايا الشأن العراقي ونقل أخبار محافظة صلاح الدين والعراق بشكل عام، في هذا المقال، سنلقي نظرة على تردد قناة صلاح الدين على النايل سات، بالإضافة إلى استعراض أبرز مميزاتها.

لمحة سريعة عن قناة صلاح الدين العراقية

تألقت فضائية صلاح الدين كخيار مفضل للجماهير في العراق وحول العالم، حيث تتميز بميزات متعددة تهدف إلى تلبية توقعات واهتمامات المشاهدين، القناة تبرز بنقلها السريع للأخبار والتركيز على الأحداث في محافظة صلاح الدين من خلال شبكة مراسليها في مختلف مناطق العراق، وتتميز قناة صلاح الدين بالحياد والموضوعية في عرضها للأخبار، حيث تتجنب التحيز لأي جهة أو سياسية، مما يجعلها مصدراً موثوقاً للمشاهدين، القناة تقدم باقة متنوعة من البرامج التي تشمل الأخبار، السياسة، الثقافة، الاجتماع، والترفيه، لتلبية اهتمامات جمهورها المتنوع.

تسعى القناة لتقديم محتوى متوازن يلبي اهتمامات الجمهور العربي، وتقدم مسلسلات وأفلاماً مختارة بعناية لإثراء تجربة المشاهدة، ولتحقيق أقصى جودة في الصورة والصوت، كما تستخدم قناة صلاح الدين أحدث التقنيات في مجال الإنتاج التلفزيوني.

التفاصيل التقنية لتردد قناة صلاح الدين على القمر الصناعي “نايل سات”

بالنسبة لمحبي القناة، يعد معرفة التردد الجديد لقناة صلاح الدين العراقية بعد التغيير على القمر الصناعي نايل سات أمراً ذا أهمية بالغة، لهذا السبب، يسرنا أن نقدم لكم تفاصيل تردد القناة بشكل مفصل.

تردد صلاح الدين على نايل سات (بث بجودة عالية).

تردد القناة: 12688

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

الاستقطاب: (V)

معدل الترميز: 27500

يجدر بالذكر أن قناة صلاح الدين تقوم بالبث بشكل عالي الدقة على التردد المذكور، ولكن يستطيع المشاهدون التمتع ببث شاشة صلاح الدين حتى في حال امتلاكهم لتلفزيونات أو أجهزة استقبال قديمة لا تدعم الدقة العالية، ويذكر أن اسم القناة على قائمة القنوات سيكون “Salah El din”.