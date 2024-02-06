ألف مبروووك للعراقيين.. التقاعد تُعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة في جميع المحافظات

كشفت هيئة التقاعد الوطنية في العراق، عن صرف مكافأة نهاية الخدمة اليوم الإثنين الموافق 5 من شهر فبراير 2024، على أن تشمل هذه المكافأة جميع المتقاعدين ضمن وجبة الشهر الجاري، فضلاً عن أن هذه المكافأة تُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة وملائمة لجميع المواطنين بمختلف المحافظات العراقية، مع العلم أن هذه الزيادة أصبحت بمثابة دعم أساسي لكافة المشتركين في الهيئة.

صرف مكافأة وجبة شهر فبراير 2024

وأكد حسام عبد الستار، وكيل رئيس هيئة التقاعد في العراق، أن صرف المكافأة لوجبة شهر فبراير 2024 تأتي ضمن إطار الدعم الذي تقدمه الهيئة لجميع المتقاعدين، وبناءً على ما أطلقه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، حتى أن عملية الصرف المنوط بها جاءت عقب بدء توزيع رواتب المتقاعدين بأقل من 48 ساعة، فضلاً عن أن عدد القيود التي تمت لهذه الوجبة بلغ عددها نحو 5523 قيدًا.

وصول رسائل نصية إلى المتقاعدين

ونبه رئيس هيئة التقاعد في العراق، على جميع المتقاعدين بأنه سيتم وصول الرسائل النصية لجميع المتقاعدين والمشتركين في الهيئة، حتى أنه يجب استلامها ومعرفة مكافأة نهاية الخدمة، لكي يسهل القيام بصرف المكافأة من مختلف المصارف الحكومية، وجميع المنافذ التي أطلقته الجهات المعنية في دولة العراق، ليحصل عليها جميع المستفيدين من مواطني العراق.

شروط الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية بالعراق

يمكن الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية بالعراق، وفقًا للشروط التي تتمثل في الأتي:-

أن يكون المشترك عراقي الجنسية. مقيم دائم في دولة العراق. كذلك يجب وأن يبلغ فترة عمل المشترك نحو 20 عامًا. إضافة إلى أنه يجب ببلوغ سن المشترك 60 عامًا. إرفاق جميع المستندات المعنية بالقبول.

خطوات الإستعلام عن رواتب التقاعد في العراق

هناك بعض الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها من أجل الإطلاع عن رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا لما يلي:-