ما هي حقيقة صرف معاشات مايو قبل عيد الفطر ؟ .. الحكومة تُعلن كافة التفاصيل

قبل عيد الفطر المبارك الذي يسبق الموعد المقرر لصرف المعاش مطلع مايو 2023 كشف مصدر موثوق في الهيئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية الحقيقة، لذلك دعنا نتعرف على حقيقة صرف معاشات مايو قبل عيد الفطر.

حقيقة صرف معاشات مايو قبل عيد الفطر

وبحسب المصدر الذي تحدث حصريًا مع موقعنا لم تصدر توجيهات بصرف معاشات شهر مايو 2023 قبل عيد الفطر المبارك، موضحًا أن موعد صرف معاشات مايو قد تم حتى الآن وأنه في الموعد المحدد، نظرًا لأن الهيئة تدفع معاشات التقاعد في بداية كل شهر جديد، سيتم دفع معاشات مايو يوم الاثنين 1 مايو

وعلى صعيد متصل واصلت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دفع معاشات أبريل 2023 لأصحاب المعاشات والمستحقين، بما في ذلك الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي وجه الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15٪. بدءًا من شهر أبريل الحالي.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اللواء جمال عوض أن الحد الأدنى والحد الأقصى للزيادات في المعاشات هو 170 جنيها والحد الأقصى 1635 جنيها.

وأضاف أن ما يقرب من 11 مليون مواطن سيستفيدون من هذه الزيادات التي تبلغ تكلفتها حوالي 55 مليار جنيه سنويًا.

تبكير صرف معاشات مايو 2023 بسبب عيد الفطر