تعرف على قائمة أسعار السلع الأساسية هذا الأسبوع الرسمي علشان التجار ماتشتغلكش+سعر السلع الضرورية للمنزل

أسعار السلع الأساسية هذا الأسبوع كانت مستقرة؛ حيث لم تحدث تغيرات ملحوظة عن أسعار اليوم الماضي حسب البيانات المنشورة من قبل مركز المعلومات والتي تشتمل على أسعار بعض المواد الغذائية والسلع الأساسية، وسنوضح لك بهذا المقال الأسعار الخاصة بأهم السلع الموجودة بالسوق.

أسعار السلع الأساسية هذا الأسبوع

يتساءل الكثيرين دائمًا عن الأسعار الخاصة بالسلع الرئيسية مثل الزيت والسكر والأرز، ومما يجدر ذكره هو أن هناك اختلافات بالاسعار بمناطق الجمهورية المختلفة، وتأتي قائمة الأسعار كما يلي:

يتوفر الكيلو من الأرز المعبأ بسعر ٣٣.٧٣ جنيه.

يتوفر الكيلو من الفول المعبأ بسعر ٤٧.٣٥ جنيه.

يتوفر الكيلو من الدقيق المعبأ بسعر ٢٥.٢ جنيه.

يتوفر الكيلو من السكر المعبأ بسعر ٣٩.٨ جنيه.

يتوفر اللتر من زيت عباد الشمس بسعر ٧٢.٥٩ جنيه.

يتوفر الكيلو من المكرونة المعبأة بسعر ٢٥.٢ جنيه.

يتوفر اللتر من زيت الذرة بسعر ٨٦.٦ جنيه.

يتوفر الكيلو من العدس المعبأ بسعر ٦٠.٣٨ جنيه.

أسعار بعض السلع الأخرى

وسنعرض لك هنا أيضًا أسعار لمجموعة أخرى من السلع الأساسية التي يشتريها المواطنين بشكل يومي وهي كما يلي: