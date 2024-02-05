الأمريكي ينهار “تراجع لا يصدق ” انخفاض شديد في أسعار الدولار اليوم بالسوق السوداء والبنوك المصرية الاثنين 5 فبراير 2024

الدولار هو العملة الأشهر على الإطلاق في كل دول العالم والتي يهتم بها الكثير من الأشخاص في مصر لا سيما إذا كانوا من كبار المستثمرين والذين يقومون باستخدام عملة الدولار في التداول في شراء البضائع ومستلزمات الإنتاج الخاصة به، ونجد أنه على الرغم من زيادة أسعار الدولار المبالغ فيها خلال الأيام القليلة الماضية والتي جعلت سعر الدولار في السوق السوداء يتخطى حاجز 70 جنيها إلا أن أسعار الدولار قد فاجأت الجميع بالانهيار وانخفضت مرة أخرى، ليصل سعر الدولار في السوق الموازي اليوم الإثنين 5 فبراير 55 جنيها وفي هذا الموضوع ومن خلال موقعنا، نذكر لكم أسعار الدولار في السوق الموازي بالإضافة إلى أسعار الدولار في مختلف البنوك الموجودة في مصر تابعونا للتفاصيل.

سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء

نجد أن التجار هم الأكثر شغفًا لمعرفة كل ما هو جديد عن أسعار الدولار ونجد أن الأسعار قد عودت للسقوط والانخفاض من جديد، وهذا بكل تأكيد قد أثر بشكل سلبي على الأشخاص التي تقوم بالمضاربة في سوق العملات و تكبدوا خسائر فادحة وإليكم قائمة بسعر الدولار في السوق السوداء:

قيمة دولار أمريكي بلغ 55.10 جنيه مصري.

قيمة ٥ دولار أمريكي بلغ 275 جنيه مصري.

قيمة ١٠ دولار أمريكي بلغ 550 جنيه مصري.

قيمة ٢٥ دولار أمريكي بلغ 1377 جنيه مصري.

قيمة ٥٠ دولار أمريكي بلغ 2755 جنيه مصري.

قيمة ١٠٠ دولار أمريكي بلغ 5510 جنيه مصري

قيمة ٥٠٠ دولار أمريكي بلغ 27550 جنيه مصري.

قيمة ١٠٠٠ دولار أمريكي بلغ 55100 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وبعد أن ذكرنا خلال الفقرة السابقة سعر الدولار في السوق الموازي إليكم قائمة بأسعار الدولار الرسمي في البنوك: