هسة نتائج السادس الاعدادي PDF الدور الاول عموم محافظات العراق

يرغب العديد من الطلاب والطالبات في محافظات دولة العراق، من إمكانية الإطلاع عن نتائج الصف السادس الاعدادي، حيث إن هذه النتيجة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلبة، حتى أن وزارة التربية العراقية حريصة على أن يتم الإعلان عن هذه النتيجة في الأيام القليلة المقبلة، من أجل أن يتمكن جميع الطلبة المتقدمين من الإطلاع عليها، وتنزيل الكشوفات الخاصة بهم.

كيفية الإستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 بالعراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الأول 2024 محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم يتم إدخال رمز التحقق المرئي الذي يظهر إليك في الشاشة الرئيسية.

بعد ذلك يمكن الذهاب إلى خدمات النتائج.

لتتمكن بعدها مباشرة من إدخال جميع البيانات المتعلقة بالطالب.

الضغط على زر “بحث”.

وعندها ستتمكن من استخراج جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج.

وأطلقت وزارة التربية العراقية، موقع نتائجنا لكي يسهل على جميع الطلبة والطالبات في الحصول على نتائج الصف السادس الاعدادي التي لم يتبق عليه سوى أيام قليلة ويتم الإعلان عنه، مع العلم أن النتائج سيتم رفعها في هيئة كشوفات لكي يسهل ذلك على الجميع في الحصول على نتائجهم ومعرفة الدرجات الخاصة بكل مادة.

متى موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات الدور الأول تم الإنتهاء منها يوم 31 من شهر يناير 2024، على أن بدأت بعدها مباشرة عمليات التصحيح والمراجعة لجميع أوراق الإمتحانات التي شملت العديد من الطلاب والطالبات، حتى أن هذه النتيجة أصبحت هي من اكثر ما يبحث عنها الكثير من الطلاب، ويمكن استخراجها في هيئة الكشوفات كل محافظة على حداه.