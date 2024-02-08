طريقة استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة 2024+مزايا الحصول على البطاقة

كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات تساءل عنه الكثيرون وكيفية استخراجه، حيث تحرص وزارة التضامن الاجتماعي دومًا على تقديم الكثير من الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقات والتي من بينها استخراج كارت الخدمات المتكاملة حتى يتمكنوا من الاستفادة الكبيرة من كافة مزاياه والتي من بينها الحصول على معاش شهري والعلاج المجاني واستخدام المواصلات بأسعار مخفضة والإعفاء من دفع المصاريف الدراسية وغيرها.

خطوات الاستعلام عن طلب كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات

يمكن للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة فقط من خلال الرقم القومي وذلك عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى بوابة التضامن الاجتماعي وذلك حتى تتمكن من الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

اضغط فوق أيقونة الاستعلام عن الطلب بعدها ادخل الرقم القومي الخاص بك والمكون من 14 بشكل صحيح دون أي أخطاء.

سوف يتم نقلك إلى صفحة خاصة بالبيانات والتي توضح إذا قد تم الموافقة على استخراج كارت الخدمات المتكاملة الخاص بك أو ما زال الطلب الخاص بك قيد المراجعة.

حالات استخراج كارت الخدمات المتكاملة

بطاقات الخدمات المتكاملة التي تكون باللون الأخضر تشير إلى الإعاقات بالدرجة المتوسطة تحت المرحلة الثانية وهي كالآتي:

التشوهات أو الإصابات بالعمود الفقري.

الإعاقات الحركية مثل حالات ضمور العضلات.

الإصابة بحالات الجذام.

كذلك في حالة بتر طرف اليد أو القدم وأما بتر الأصبع سواء بالقدمين أو اليدين لا يعد ضمن الإعاقات المتوسطة.

في حالات الإصابة بتيبس المفصل.

مزايا استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024

إذا كنت تعاني من أي من الإعاقات المتوسطة التي تم ذكرها بالأعلى يمكنك استخراج كارت الخدمات المتكاملة للعديد من المزايا التي اوضحتها وزارة التضامن الاجتماعي لمن يحمل الكارت ومن أهم هذه المزايا ما يلي: