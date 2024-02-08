لو عايز تعرف أعلى شهادة من البنك الأهلي كام؟ وبعائد ثابت أو متغير؟ تعرف على أنواع الشهادات المتاحة الآن

أعلى شهادة من البنك الأهلي كام؟ ذلك هو السؤال الأشهر الذي يرغب الكثيرين من المواطنين معرفته، حيث مؤخرًا قرر كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادات ادخارية للمستثمرين لمدة عام وذلك بفائدة 27% يتم صرفها في نهاية المدة وكذلك شهادة بقيمة 23.5 وهي شهادة ذات عائد شهري.

أعلى شهادة من البنك الأهلي كام؟

ذكر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن البنك الأهلي قام بطرح شهادات ادخار مدتها عام واحد وذلك بعائد مختلف وهي شهادة 23.5% والعائد الخاص به يصرف بشكل شهري وشهادة أخرى

بعائد 27% وعائدها يصرف في نهاية المدة أي بعد عام، ويوم واحد فبراير 2024 كان الموعد المحدد لصرف وقيمة شهادة 25% وشهادة 23.5% ببنك مصر والبنك الأهلي المصري، وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن أعلى شهادة من البنك الأهلي من حيث العائد في الوقت الحالي هي الشهادة الأولى الثابتة ومدتها ثلاث سنوات 19% ثانوي عائدها يصرف بشكل شهري، أما الشهادة السنوية المتناقصة وهي شهادة مدتها ثلاث سنوات بعد 22% للسنه الأولى و18% للسنه الثالثة و 16% السنة الثالثة والعائد يصرف بشكل شهري.

أنواع الشهادات المقدمة من البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري لعملائه عدة شهادات مختلفة بهدف الادخار والاستثمار وهي كالآتي: