رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس “نتيجة نت”

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة المنوفية 2024، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عن إنتهاء أعمال التصحيح في جميع المدارس والكنترولات على مستوى المحافظة، ومن المقرر أن تكون النتائج متاحة أمام الطلاب في شتى المدارس خلال الساعات الأولى من صباح يوم الإثنبن الموافق 5 فبراير 2024،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة المنوفية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة المنوفية 2024

حيث أنهى طلاب الثالث الإعدادي امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2023-2024، وعلى الفور أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عن البدء في أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس، ومن المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة المنوفية 2024، من قبل اللواء”إبراهيم أبو ليمون” محافظ المنوفية ثم الإعلان عنها رسمياً سواء على الموقع الرسمي لمحافظة المنوفية على الإنترنت أو من خلال المدارس .

وأكد مصدر مسؤول بمحافظة المنوفية إلى أنه من المقرر أن يتم اعتماد النتيجة خلال الساعات الأولى المقبلة، وأشار إلى أن نسب نجاح الشهادة الإعدادية الترم الأول بالمنوفية 2024، تخطت الـ 78%، وأكد إلى النتائج سوف تكون متاحة أمام الطلاب من خلال اتباع الخطوات الآتية:

رابط الاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة المنوفية 2024