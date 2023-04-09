تشكيلة مباراة الزمالك والبنك الأهلي
تشكيلة مباراة الزمالك والبنك الأهلي
أخبار الرياضة

قبل عرض المباراة بساعات قليلة .. تعرف على تشكيلة مباراة الزمالك والبنك الأهلي 9 ابريل 2023

جهاد حسينمنذ 21 ساعة
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يوم مباراة الزمالك والأهلي مباراة الزمالك والبنك الأهلي هو حصيلة هذه القمة ومواقف الزمالك والبنك الأهلي بهذا الشأن أبرز ما في المباراة بين فريقين لانها فرق عنيدة وهي معركة قوية لا يمكن الاستهانة بها وهي سوف تتم مساء الأحد، حيث يلتقي نادي الزمالك مع البنك الأهلي على أرض ستاد القاهرة الدولي، في مباراة يشارك فيها لاعبان مصابان يسعيان للفوز بالنقاط الثلاث، كما يمكن مشاهدة التغطية الحية لمباراة الدوري المصري بين الزمالك والبنك الأهلي وأي شيء آخر، والآن إليكم تشكيلة مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

تشكيلة مباراة الزمالك والبنك الأهلي

يدخل مدرب نادي البنك الأهلي ونادي الزمالك ويكلفه بتأمين النقاط الثلاث اللازمة لمنع الهبوط، والآن إليكم مجموعة نادى البنك الأهلي امام الزمالك كالتالى:

  • في الوجهة: أبو جبل.
  • دفاعا: اسحاكو، سعيد، محمود جزار، بسيوني محمد.
  • في الوسط: محمود سيد، محمد فتحي، جابر.
  • في المقدمة: ياسر، محمود قاعود، بامبو.

شاهد أبرز ما قبل المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي

  • ومن المقرر أن تُعرض هذه المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت المصرية التي تبث فعاليات كرة القدم بالدوري المصري الممتاز، وخسر الزمالك في أربع من خمس مباريات فيما خسر البنك الأهلي مرتين وفاز وتعادل. في المركز الخامس من حيث المواجهات المباشرة، كما فاز الزمالك مرتين وتعادل مرتين ونجح البنك المركزي في المواجهة الخامسة الأخيرة بينهما.
  • اليكم ميعاد اللقاء المكثف الذي سيقام يوم الأحد 4 سبتمبر 2023 في منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لذلك تعرفنا على تاريخ المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي.

جهاد حسينمنذ 21 ساعة
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