ما هي شروط سيارة المعاقين في مصر 2024؟+خطوات الحجز الطبي لكشف الإعاقة

شروط سيارة المعاقين في مصر، في الآونة الأخيرة ازدادت عملية البحث عن السيارات المعفاة من الجمارك الخاصة بالأفراد ذوي الإعاقة في جمهورية مصر العربية، وقد أعطت الدولة متمثلة في وزارة التضامن الإجتماعي العديد من الإمتيازات للأفراد ذوي الإعاقة أثناء الحصول على سيارات المعاقين، ويأتي ذلك طبقا للقرار الذي قامت بالإعلان عنه وزارة التضامن في بعض التصريحات السابقة، ويحاول بعض الأشخاص معرفة الشروط المحددة للحصول على هذه السيارة.

شروط سيارة المعاقين في مصر

يتساءل بعض المواطنين في جمهورية مصر العربية عن شروط سيارة المعاقين في مصر، حيث يوجد مجموعة من الشروط والضوابط التي تحددها الجهات المختصة ليتم الحصول على هذه السيارة، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

لابد أن يكون الفرد المتقدم 18 عام فأكثر.

من الضروري أن يكون مصري الجنسية.

ينبغي أن تكون السيارة مسجلة باسم الفرد صاحب الإعاقة.

سعة السيارة اللترية لا تزيد عن cc 1600.

يشترط كذلك أن تكون جميع التجهيزات الخاصة بالسيارات متوافقة طبقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

لا يمكن أبدا بيت السيارة قبل أن تمضي مدة خمس سنوات من تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يقوم بالسماح ببيعها.

من الضروري أيضا اجتياز الكشف الطبي ليتم معرفة قدرة الفرد المعاق على قيادة السيارة.

لابد من توافر تقرير إجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية ليتم تحديد الوضع المالي للفرد المعاق ومدى استطاعته على الإنفاق على مستلزمات السيارة المجهزة.

ينبغي توافر تقرير من المجلس الأعلى محدد به نسبة الإعاقة ونوع الإصابة بالإضافة إلى تحديد نسبة احتياج الشخص المعاق للسيارة الخاصة ونوع التجهيزات التي ينبغي أن توجد في السيارة طبقا للحالة الصحية للفرد المعاق.

خطوات حجز الكشف الطبي للحصول على السيارة

هناك العديد من الخطوات اللازمة والضرورية ليتم حجز الكشف الطبي، والتي يتم فرضها على الأفراد المعاقين للحصول على السيارة المعفاة من الجمارك الخاصة بهم، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي: