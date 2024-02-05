نزلها بدون تشفير.. تردد قناة ssc sport الجديد 2024 على نايل سات وتابع مباراة نصف نهائي كأس آسيا

تردد قناة ssc sport الجديد 2024، أصبحت قناة ssc السعودية تلتفت الأنظار حولها ويتابعها ملايين الأشخاص من الدول المختلفة، كلما زادت شهرة القناة وانتشارها في دول العالم العربي والغربي كلما أصبح اهتمام القناة بالإمكانيات والتقنيات أكثر، كما تحرص القناة على اختيارها لنوعية المحتوى الرياضية للحفاظ على مسيرتها وكيانها بين القنوات المختلفة

تعبر قناة ssc الرياضية من انجح القنوات الرياضية التي تعمل بشكل مجاني وبدون تشفير، ودائماً تسعى وتجتهد لإرضاء جميع المتابعين، كما أنها القناة الرسمية الوحيدة التي تنقل جميع مباريات الدوري السعودي وكأس الملك سلمان بن عبد العزيز، وتمتلك القناة حقوق نقل البطولات العربية والآسيوية، وخلال تلك الفترة تنقل القناة التصفيات النهائية لكأس آسيا للموسم الجاري، تابعوا الفقرات التالية وسوف تجدون رموز تردد قناة ssc sport الجديد 2024.

تردد قناة ssc sport الجديد 2024

جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V).

التردد 12523.

موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

بشكل رسمي قامت شبكة قنوات ssc sport بالإعلان عن نقل البث المباشر لمباراة النصف النهائي بين الأردن وكوريا الجنوبية ضمن منافسات كأس آسيا 2024 غداً الثلاثاء الموافق 6 من فبراير الجاري، حيث تعتبر قناة ssc من القنوات الناجحة وتمتلك أحدث أجهزة بث وتعمل على جميع الأقمار الصناعية ويمكن تنزيلها بسهولة لإشارته القوية، سوف تقام مباراة الفريقين الاردن وكوريا الجنوبية على ملعب استاد أحمد بن علي، وسوف يقوم بالتعليق في مباراة كوريا والاردن كل من حاتم بطيشة وفارس عوض ويتم الّاعة بجودة عالية hd، وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السادسة مساءً حسب توقيت السعودية والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

تردد قناة ssc الرياضية السعودية على عربسات

جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V)

التردد 12418.