بعد قرار الرئيس .. زيادة المرتبات القادمة 2024 هتخلي المرتب يطير ..مبروك عليكم يا مصريين

متى زيادة المرتبات القادمة التي أصبح الجميع يتساءل عنها وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية ولكن الدولة المصرية بالرغم من الأزمات الاقتصادية حرصت على زيادة أجور ورواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لتصل حتى 4000 جنيه وتعتبر هذه الزيادة هي الزيادة الخامسة التي تم منحها للعاملين خلال مدة قليلة بعد أن كان الحد الأدنى هو 1200 جنيه خلال عام 2019.

متى زيادة المرتبات القادمة

وكان السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي قد أقر صباح يوم الأربعاء الثامن من فبرير الجاري زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور، وقد حدد القرار الذي وافق عليه سيادته بعد اجتماعه مع وزير المالية أن يكون الحد الأدني للزيادة هو مبلغ 1100 جنيه مصري، على أن تشمل هذه الزيادة العاملين بالدولة بكافة القطاعات والدرجات الوظيفية حسب الجدول واللائحة التي سوف تصدرها وزارة المالية المصرية، كما ستشمل هذه الزيادة أيضا المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة التي تصرفها الدولة للفئات المستحقة والتي ينطبق عليها شروط استحقاق معاش تكافل وكرامة.

موعد صرف رواتب الموظفين فبراير 2024

قامت وزارة المالية بتحديد خمسة أيام من كل شهر ميلادي ليتم خلالهم صرف رواتب الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، كما قامت الوزارة بتحديد ثلاثة أيام أخرى مخصصة لصرف المتأخرات من مستحقات العاملين، فقد قامت الوزارة بالإعلان عن صرف الرواتب سوف يكون يوم 21 و 24 و 25 و 26 و 27 من فبراير، أما صرف المتأخرات سوف يكون في ثلاثة أيام التي حددتها الوزارة وهي أيام 8 و 11 و 12 فبراير، وسوف تصرف رواتب فبراير حسب الزيادة القديمة ولن تتضمن الزيادة الجديدة، وسوف يبدأ صرف الزيادة بداية من راتب شهر مارس 2024.