حمل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة فبراير 2024 عبر منصة مظلتي

يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة فبراير 2024، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها العراق خلال الآونة الأخيرة، وكانت وزارة العمل العراقية أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة فبراير 2024، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية……

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة فبراير 2024

حيث كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة فبراير 2024، خاصة وأن برنامج الرعاية الإجماعية أصبح مصدر دخل عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية، والتي أعلنت عنه الحكومة العراقية لرفع مستوى المعبشة وتوفير حياة كريمة لعدد كبير من الأسر العراقية من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وإليكم خطوات الإستعلام…..

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون والإجتماعية بالعراق.

أو الدخول على منصة مظلتي.

ثم اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

بعد ذلك اختر الوجبة المراد الإطلاع عليها.

ثم اضغط على “تحميل الكشوفات”.

انتظر حتى يتم إنتهاء التحميل.

ثم ابحث عن اسم المواطن المراد الإستعلام عنه.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية بالعراق

وأكد وزير العمل العراقي أن الوزارة منذ أن أعلنت عن فتح باب التقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية، وتلقت الوزارة آلاف الطلبات إلا أن الوزارة لم توافق إلا فقط على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة وهي: