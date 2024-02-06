قصة عشق Kurulus Osman.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147 كامله اون لاين والقنوات الناقلة

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147 تعد من أكثر الحلقات إثارة في المسلسل، وذلك لما تضمنته من أحداث ذات جاذبية كبيرة للجمهور، ومن المعروف أن هذا المسلسل من المسلسلات التاريخية التي تدور أحداثها في إطار حقيقي، ويدور حول شخصية عثمان ابن ارطغرل قائد قبيلة الكايي بتركيا، الذي نجح في قيام الدولة الاسلامية العثمانية، وقد حاز هذا العمل الفني على شهرة كبيرة منذ بدايته في عام ٢٠١٩ ودارت أحداثه في عدة أجزاء مثيرة إلى أن وصل للجزء الخامس.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147

يعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147 تحديدًا من أكثر الحلقات التي قام جمهور المسلسل بالبحث عنها لمشاهدتها، وذلك يرجع لأحداثها المثيرة، حيث انتهت هذه الحلقة بمعرفة عثمان أن يعقوب يخون القبيلة وأنه قد تعاون مع الأعداء، مما أدى لهجوم عدد كبير من الأعداء على القبيلة، وقد دارت معركة كبيرة بين الطرفين، حيث كان الهدف الرئيسي من هذه المعركة هو وقوع قبيلة الكايي في مشاكل كبيرة وصراعات مع باقي القبائل، مما جعل الجمهور في ترقب كبير لما سيحدث في الحلقة القادمة.

مواعيد عرض مسلسل عثمان الموسم الخامس

يقال أن الأحداث في الحلقة القادمة ستكون مثيرة، وذلك من خلال ظهور شخصية جديدة ضمن أحداث المسلسل، وإصابة السيدة بالا بأسهم نتيجة المعركة مع الأعداء، ولكن لن يحدث لها مكروه، ولمتابعة هذه الأحداث إليكم المواعيد كالتالي:

الموعد الأساسي لعرض الحلقة ١٤٧ من أحداث المسلسل، يكون في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء، وذلك بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، على قناة atv.

موعد عرض الإعادة من المسلسل في الساعة الحادية عشر مساءً، في يوم الخميس، على قناة الفجر، حيث يعرض مدبلج باللغة العربية.

أحدث تردد قناة ATV 2024

ييمكنك متابعه احدث تردد لقناه اي تي في التركيه لمتابعه مسلسل قيامه عثمان الحلقه 147 مترجمه للعربيه على القمر الصناعي نايل سات هذه القناه التي اصبحت واحده من اكثر القنوات بحثا عن المسلسلات في السنوات الماضيه وتمتلك قناه اي تي في الحقوق لعرض مسلسل المؤسس عثمان ولكنها لا تعرض المسلسل مترجم للعربيه واليكم احد التردد لقناه اي تي في التركيه.

تردد قناة ATV علي القمر الصناعي نايل سات

التردد 10853

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6