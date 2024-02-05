برقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024 الترم الأول عبر نتيجة نت

رائج على جوجل الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024 لأنها من المحافظات التي مازال طلابها يترقبون النتيجة ولم تعلن عن انتهاء أعمال التصحيح حتى الآن، هناك ارتفاع في تسجيل حضور امتحانات الفصل الدراسي الأول، كما حرص السيد اللواء أحمد الأنصاري على تفقد اللجان المدرسية للكثير من المدارس على مستوى المحافظة طوال فترة الامتحانات، ومازال يتفقد لجان الكنترول وللتأكد من إجراء أعمال التصحيح بالطريقة السليمة لوضع درجات صحيح للطلاب خالية من أي أخطاء

وأكد سيادته أن فترة الامتحانات كان هناك استقرار والتزام والمديرية التعليمية قامت بدورها على أكمل وجه في ضبط القواعد الأمنية المشددة والإجراءات الوقائية لسلامة الطلاب جميعاً، ويأمل سيادته أن تكون نسب نجاح السنة الدراسية 2024 أعلى من السنة لإدخال الفرحة على قلوب الطلاب وأولياء الأمور، تابعوا السطور التالية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم أن التصحيح ورصد درجات امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الأول يجرى الآن ولن يتبقى إلأ ساعات قليلة ويتم وضع اللمسات الأخيرة، وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم أماني القرني أنها تتفقد شخصياً لجان الكنترول وتؤكد أن هناك مجهود كبير يبذله فريق الكنترول لسرعة إنهاء التصحيح لكن يحرصون أن يحصل كل طالب وطالبة على حقوقهم من الدرجات، وخلال الساعات القليلة سوف يتم إصدار النتائج وتقوم أماني قرني بالتوجه لمكتب اللواء أحمد الأنصاري محافظ الفيوم يعتمد النتيجة ويعلن عنها رسمي.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم