رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة
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رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة في اليمن 2023

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس

elbadilmمنذ 21 ساعة
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قامت وزارة التربية و التعليم في اليمن بإخبار طلاب الثانويّة العامّة لعام 2023 عن أرقام جلوسهم، وزاد البحث عن رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة في اليمن 2023، حيث أتاحت الوزارة للطلاب إمكانية الاستعلام عن نتائجهم قبل بدء امتحانات الأعوام الدراسية المقبلة 2023، وذلك من خلال وضع رابط إلكتروني مخصص لهذا الغرض.

الثانوية العامة في اليمن 2023

في مؤتمر صحفي، شرح وكيل وزارة التربية والتعليم اليمنية خطة الوزارة للامتحانات وأعلن عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة في اليمن لعام 2023، استعدادًا للاختبارات التي ستعقد في نهاية العام الدراسي المقبل. ومن المزمع أن يكون موعد الاختبار في بداية شهر مايو 2023.

أعلنت وزارة التربية والتعليم بأنه تم فتح رابط إلكتروني يسهل الاستعلام عن أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة ومواعيد الامتحانات، كما تم افتتاح بوابة التسجيل ابتداءً من يوم السبت 8 أبريل 2023.

وأوصت وزارة التربية والتعليم بضرورة الحصول على أرقام جلوس في الوقت المحدد، مع الاهتمام بذلك قبل دخول امتحانات الطلاب، منعًا لأي خرق قد يحدث في هذا المجال.

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة في اليمن 2023

قدّمت وزارة التربية والتعليم رابطًا إلكترونيًا للتسجيل على الموقع بسهولة، حيث يجب عليك اتباع الخطوات التالية فقط.

  • قم أولاً بالوصول إلى رابط وزارة التربية والتعليم اليمنية عبر الإنترنت من هذا الموقع.
  • بعد ذلك، قم بالنقر على خانة الإدارة العامة للاختبارات.
  • قم بالضغط على زر الخدمات وإضافة رقم الجلوس بعدها.
  • ثم قم بالضغط على كلمة الثانوية العامة.
  • بعد ذلك، ضِف اسم الطالب بناءً على ما هو مكتوب في شهادة الميلاد.
  • بعد ذلك، انقر على كلمة البحث في أرقام الجلوس.
  • و سوف يظهر أمامك رقم الجلوس الخاص بك.

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elbadilmمنذ 21 ساعة
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