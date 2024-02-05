ابسطي عيالك وروقي على حالك.. استقبل معنا تردد قناة Baby Kids بيبي كيدز الجديد 2024 على النايل سات لأجمل افلام الكرتون

تعتبر قناة بيبي كيدز هي من أحد أهم قنوات الأطفال المصرية التي تبث محتواها على القمر الصناعي نايل سات وهذه القناة تقدم العديد من أفلام الكرتون والأغاني والرسوم المتحركة التي يقبل على مشاهدتها عدد كبير جدا من الأطفال من أعمار مختلفة، ونجد أن جميع الآباء والأمهات حريصين على تحميل قناة بيبي كيدز على جهاز الاستقبال الموجود لديهم لأن الأطفال تحب تلك الأغاني الجميلة التي تعرض على شاشة هذه القناة، علما بأن تلك القناة لا تحتاج إلى أي اشتراك شهري وتبث محتواها على مدار 24 ساعة دون أي انقطاع، ومن خلال موقعنا سوف نذكر لكم تردد قناة بيبي كيدز الجديد على النايل سات فقط كل ما عليكم متابعة السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

تردد قناة بيبي كيدز الجديد

نجد أن قناة بيبي كيدز تحتوي على مكتبه كبيرة مليئة بأفلام الكرتون منها الجديد ومنها ما هو قديم كما أنها تبث العديد من أفلام الأممي هذا طبعا بخلاف الأغاني المميزة والبرامج التعليمية للأطفال ويستثنى للجميع القيام بتحميل قناة بي بي كيدز على جهاز الاستقبال الموجود لديهم بعض ضبط التردد الجديد لها وقد جاء على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11393.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

شرح طريقة ضبط تردد قناة بيبي كيدز

بعد أن تعرفنا في الفقرة السابقة على التردد الجديد لقناة بيبي كيدز لنتعرف في هذه الفقرة على الطريقة التي يمكن من خلالها أن يتم ضبط قناة بيبي كيدز على النايل سات: