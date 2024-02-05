“سجل من هنا” واقبض 1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة 2024 وزارة القوى العاملة

1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة 2024، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة القوى العاملة للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، والتي أعلنت عنها الحكومة المصرية في بداية ظهور فيروس كورونا المستجد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة والشروط اللازمة…..

منحة العمالة الغير منتظمة 2024

حيث تعد منحة العمالة الغير منتظمة 2024، محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين خاصة محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة والغلاء الذي تعيشه عدد كبير من الأسر المصرية، وذلك تحت رعاية وزارة القوى العاملة ، والتي أعلنت عنها في بداية ظهور فيروس كورونا وتم صرف 500 جنيه لكل مواطن قام بالتسجيل على مدار 6 دفعات وذلك لمساعدة المواطنين التغلب على ظروف المعيشة الصعبة خاصة بعد تأثر دخل الكثير من المواطنين بسبب قرارات الحظر التي أعلنت عنها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة وأنه في حالة فتح باب التسجيل سوف ييتم الإعلان عن هذا من خلال القنوات الفضائية المصرية، والموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، وإليكم خطوات التسجيل.

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الإنترنت.

ثم اضغط على التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ادخل الرقم القومي ورقم الهاتف والاسم رباعي.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على أيقونة “تسجيل.

ما هي شروط التقديم في منحة العمالة الغير منتظمة