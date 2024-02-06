مبروكـ.. نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات عبر موقع نتيحة نت natiga4dk.net

يتردد على مسامع طلبة وطالبات الصف الأول والثاني الثانوي أخبار عن ظهور نتيجة الترم الاول للصفين للعام الدراسي 2024، مما استرعى انتباههم إلى البحث عن النتيجة من خلال محركات بحث جوجل للحصول علي النتيجة الخاصة بهم للعام الدراسي 2024، ذلك لما تمثله النتيجة من أهمية، نظرا لأنها مرحلة فارقة في المسار التعليمي للطلبة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بيانا تؤكد ظهور نتيجة كلا من الصفين الأول والثانى الثانوى الترم الاول للعام الدراسي 2024، موضحة أن نتيجة الصفين متاحة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم وأيضا في جميع الإدارات التعليمية في جميع المحافظات.

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم رسميا عن ظهور نتائج الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول عن العام الدراسي 2024، حيث يمكن للطلبة والطالبات من الحصول على النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم عن طريق رقم الجلوس والاسم، وتم رفع النتيجة لجميع المحافظات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول للعام الدراسي 2024

وفقا لما أقرته وزارة التربية والتعليم من تعليمات للحصول علي نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، فيما يلي خطوات يجب اتبعها:

يستطيع جميع الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوى للعام الدراسي 2024 من خلال تعليمات الوزارة عن النتيجة بالخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا.

ثم قم بالضغط على رابط نتيجة نت المتاح من خلال الموقع.

قم باختيار المرحلة الدراسية التي ترغب في الاستعلام عنها.

ثم قم بتحديد الفصل الدراسي الأول.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب الراغب في معرفة النتيجة الخاصة به.

اضغط على زر الإستعلام عن النتيجة.

سوف تظهر لك تقرير بالنتيجة شامل التقديرات والنتائج الخاصة بكل مادة.

توزيع درجات المواد الدراسية على مدار العام الدراسي

مادة اللغة العربية:

تنقسم الدرجات إلى: 50 درجة للفصل الدراسي الأول و50 درجة للفصل الدراسي الثاني

مادة اللغة الأجنبية الأولي:

تنقسم الدرجات إلى: 40 درجة للفصل الدراسي الأول و40 درجة للفصل الدراسي الثاني

مادة اللغة الأجنبية الثانية:

تنقسم الدرجات إلى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني

مادة الرياضيات:

تنقسم الدرجات إلى: 40 درجة للفصل الدراسي الأول و40 درجة للفصل الدراسي الثاني

مادة الكيمياء:

تنقسم الدرجات إلى: 20 درجة للفصل الدراسي الأول و20 درجة للفصل الدراسي الثاني

مادة الفيزياء:

تنقسم الدرجات إلى: 20 درجة للفصل الدراسي الأول و20 درجة للفصل الدراسي الثاني

مادة الأحياء:

تنقسم الدرجات إلى: 20 درجة للفصل الدراسي الأول و20 درجة للفصل الدراسي الثاني

مادة التاريخ:

تنقسم الدرجات إلى: 20 درجة للفصل الدراسي الأول و20 درجة للفصل الدراسي الثاني

مادة الجغرافيا:

تنقسم الدرجات إلى: 20 درجة للفصل الدراسي الأول و20 درجة للفصل الدراسي الثاني

مادة الفلسفة:

تنقسم الدرجات إلى: 20 درجة للفصل الدراسي الأول و20 درجة للفصل الدراسي الثاني