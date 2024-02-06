رسميا الان تحديد موعد واماكن صرف معاشات شهر فبراير 2024 لجميع الموظفين بالزيادة الجديدة الحق راجع حسابك

قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتصريح في بيان رسمي عن موعد بدء صرف معاشات شهر فبراير لعام 2024 ، وذلك يوم الخميس الماضي الموافق 1 فبراير 2024، حيث ينتظر الكثيرون ممن هم اصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم، بعد صرف معاشات تكافل وكرامة للمستحقين، قامت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بتيسير إجراءات صرف المعاشات من فروع بنك ناصر، من خلال السطور القادمة أيضا سوف نوضح حقيقة زيادة المعاشات وأماكن صرف المعاشات.

موعد واماكن صرف معاشات شهر فبراير 2024

وفقا لما قامت الهيئه العامة للتأمينات الاجتماعية بالإعلان عنه، حيث يتم البدء في صرف معاشات شهر فبراير 2024 يوم الخميس الموافق 1 يناير 2024، أما عن أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2024، كما يستطيع المواطن صاحب المعاش من صرف المعاشات من الأماكن التي أقرتها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وهي:

منافذ شركة فوري.

منافذ البريد المصري.

ماكينات الصراف الآلي ATM.

فروع البنوك.

طريقة الاستعلام عن المعاش والزيادة المتوقعة

يمكن لأصحاب المعاشات الآن من الاستعلام عن مواعيد صرف زيادة المعاشات، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا.

ثم قم بكتابة اسم صاحب المعاش.

الدخول و الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

وفي خلال ثواني سوف تظهر لك قيمة المعاش وما إذا كان هناك زيادة من عدمه.

أما عن زيادة المعاشات، فيما يلي جدول خاص بزيادة المعاشات الأخيرة:

من يتقاضى معاش 1300 جنيه يزداد إلي 1495 جنيها.

من يتقاضى مبلغ 1500 جنيه سوف يتقاضي 1725 جنيها.

من يتقاضى معاش 1600 جنيه يتقاضى 1840 جنيها.

من يتقاضى مبلغ 2000 جنيه بعد الزيادة يتقاضى مبلغ 2300 جنيها.

أما من يتقاضى مبلغ 2300 جنيه سوف يتقاضي 2645 جنيها.

أما مز يتقاضى معاش 2600 بعد الزيادة يتقاضى مبلغ 2990 جنيه.

أما من يتقاضى معلش 3200 جنيه يصل بعد الزيادة الي 3680 جنيها.

من يتقاضى مبلغ 3500 يصل بعد الزيادة الي 4025 جنيه.

أما الذين يتقاضون مبلغ 3800 جنيه سوف يتقاضي 4370 جنيها.

من يتقاضى مبلغ 4100 جنيه يزداد إلي 4715 جنية.

من يتقاضى مبلغ 4400 جنيه يصل بعد الزيادة إلى 5060 جنيها.

من يتقاضى معاش 4700 جنيه يتقاضى بعد الزيادة 5405 جنيها.

واخيرا من يتقاضى معاش 10800 يصل بعد الزيادة إلي 11592 جنيها.