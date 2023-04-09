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نقلًا عن وزارة التربية والتعليم .. موعد بداية امتحانات الترم الثاني في جميع المحافظات
ازدادت الكلمات التي استخدمها الطلاب وأولياء الأمور للبحث على Google خلال الساعات القليلة الماضية مع اقتراب شهر رمضان وهي ما هو موعد بداية امتحانات الترم الثاني في جميع المحافظات.
موعد بداية امتحانات الترم الثاني في جميع المحافظات
- تنطلق امتحانات الفصل الثاني لجميع المستويات التعليمية ودورات النقل والمراحل يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 أي بعد أسبوعين من انتهاء شهر رمضان المبارك بحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- تمت الموافقة على الجدول الزمني لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما ستبدأ الاختبارات يوم الاثنين 12 يونيو 2023 وتستمر حتى يوم السبت الموافق 15 يوليو
- وأكدت الوزارة أن الامتحانات تُدار بطريقة الكتاب المفتوح في إعدادات اللجان داخل المدارس وأنه لا يُسمح للطلاب بإحضار أي أجهزة تكنولوجية بما في ذلك الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية.
نهاية الدراسة في الترم الثاني 2023
- سيكون اليوم الأخير من التدريس لجميع فصول التحويل والشهادة الإعدادية يوم الخميس 4 مايو 2023 وفقًا لوزارة التربية والتعليم.
- وبحسب معلومات حصلت عليها وزارة التربية والتعليم يستمر تدريس جميع المراحل التعليمية خلال شهر رمضان 2023 دون انقطاع على عكس ما زعمته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشرط أن تعقد امتحانات الفصل الثاني في الموعد المحدد.
- ستقام امتحانات الدبلومات الفنية بالقاهرة والمحافظات يوم السبت الموافق 27 مايو 2023، بحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- لذلك يمكنك الآن أن تتعرف على كل مواعيد الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة من خلال موقعنا.