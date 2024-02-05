“شوف درجتك” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية عبر نتيجة نت natiga4dk

حقق طلاب محافظة المنوفية إنجازًا تعليميًا جديدًا، حيث اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2024، محققًا نسبة نجاحٍ مرتفعة بلغت 88.73% في المدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل كما اعتمد المحافظ أيضًا نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للصم، حيث بلغت نسبة النجاح 73.81%، و تقدم و حضر الامتحان 42 طالبًا.

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا و حضروا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2024 في المنوفية 80 ألفًا و 971 طالبًا، مما يعكس التزامهم وتفانيهم في الدراسة وحققت امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية نسبة نجاحٍ مميزة بلغت 80.07%، و تقدم للامتحان 3853 طالبًا، و حضر 3563 طالبًا و لم تقتصر الإنجازات على ذلك فحسب، بل حققت امتحانات الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2024 نسبة نجاحٍ مرتفعة بلغت 72.73%، و تقدم و حضر الامتحان 11 طالبًا اعتمد المحافظ أيضًا نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاحٍ مميزة بلغت 96.8%، و تقدم للامتحان 125 طالبًا.

الاستعلام عن نتيجة اعدادية المنوفية

بعد رحلة من المثابرة والجهد، تُعلن وزارة التربية والتعليم الفني المصرية عن نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية لعام 2023. وبهذه المناسبة، تُتيح الوزارة بوابة التعليم الأساسي 2023، وهي منصة إلكترونية معتمدة، لتمكين الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم بسهولة وهناك خطوات بسيطة للوصول إلى النتيجة:

زيارة بوابة التعليم محافظة المنوفية على الإنترنت كما يمكن الحصول علي النتيجة عبر نتيجة نت

الاختيار من قائمة الخدمات الإلكترونية:

تحديد قسم نتائج الطلاب ثم اختيار “الصف الثالث الإعدادي”:

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الرقم القومي:

تأكد من إدخال البيانات بدقة لتجنب أي أخطاء.

النقر على زر “عرض النتيجة”:

ستظهر لك كل درجات الترم الثاني التي حصلت عليها في الامتحانات.