رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الفيوم لعام 2024 وشرح كيفية التظلم

نحيلكم إلى رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم لعام 2024 من خلال الموقع الرسمي للمحافظة ويقوم العديد من الطلاب وأولياء الأمور حالياً بالبحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية، وتهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر إلى تسهيل هذه العملية من خلال توفير رابط الاستعلام للتحقق من النتيجة بكل سهولة، مما يزيل الحاجة إلى زيارة المدارس شخصياً لمعرفة النتيجة، ولمزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى رابط الاستعلام عن النتيجة، يرجى متابعتنا فيما يلي.

طريقة معرفة نتيجة الشهاد الإعدادية لمحافظة الفيوم 2024 عبر الإنترنيت

يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة الفيوم للعام 2024 عبر زيارة الموقع الرسمي، ولتحقيق ذلك يرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح الرابط المخصص لهذا الغرض انقر على أيقونة الاستعلام عن النتيجة حدد الفصل الدراسي الأول اختر العام الدراسي المناسب أدخل بيانات الطالب في مربع البحث المخصص انقر على أيقونة عرض النتائج

الآن يتبقى عليك أن تنتظر قليلاً حتى تظهر نتيجة الطالب.

كيفية تقديم طلب التظلم بخصوص نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024

بمجرد أن يتعرف الطلاب على نتيجتهم، يحق لهم التظلم في المواد التي يرون أنها تحتاج إلى مراجعة، يمكنهم القيام بذلك عبر التوجه إلى مديرية التربية والتعليم المتبعة لها، حيث يتعين عليهم تقديم طلب تظلم كتابي لمدير الإدارة التعليمية، ويتوجب دفع الرسوم المعتمدة لهذا الغرض والتي تبلغ 35 جنيهاً لكل مادة.

تقوم الإدارة التعليمية بدورها بمراجعة ورقة الإجابة الخاصة بالطالب لتحديد ما إذا كان هناك خطأ في التصحيح، بعد ذلك، يتم إعلام الطالب بنتيجة طلب التظلم والتأكد مما إذا كان هناك أي تغيير في الدرجات.