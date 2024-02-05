الريال والدولار للخلف دُر.. انهيار ملحوظ في الريال السعودي بالسوق السوداء مقابل الجنيه المصري

مع موسم الحج والعمرة، وحالياً ومع بدء اقتراب شهر رمضان المعظم، وزيادة رحلات الحج والعمرة يبحث عدد كبير جدا من المواطنين في مصر عن سعر الريال السعودي، سواء في البنوك أو بالسوق الموازية والسوداء، نظرا للحاجة الملحة والكبيرة إلى تغيير العملة لاستخدامها خلال السفر الى المملكة العربية السعودية، هذا وبالتزامن مع نزول سعر الدولار بالسوق الموازية خلال اليومين الماضيين، فقد شهدت أسعار الريال السعودي في السوق السوداء انخفاض إلى حد كبير وهذا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير من عام 2024، كما أن هناك اهتمام شديد بخصوص معرفة أسعار الريال في السوق السوداء ليس فقط من الراغبين في أداء مناسك العمرة بل كذلك الأشخاص العاملين في المملكة العربية السعودية، والأن دعونا نستعرض أسعار الريال في السوق السوداء وقائمة بأسعار الريال في البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

شهدت أسعار الريال السعودي في السوق السوداء إنخفاض كبير مع بداية التعاملات اليوم الإثنين 5 فبراير مصحوبة ومتزامنة مع الانخفاض في سعر الدولار خلال ذات الفترة, والأن إليكم قائمة بأسعار الريال في السوق السوداء:

قيمة 1 ريال سعودي 14.58 جنيه مصري.

قيمة اليوم سعر 5 ريال سعودي 72.90 جنيه مصري.

قيمة 10 ريال سعودي 145.8 جنيه مصري.

قيمة 25 ريال سعودي 364.5 جنيه مصري.

قيمة 50 ريال سعودي 729 جنيه مصري.

قيمة 100 ريال سعودي 1584 جنية مصري.

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم بمصر

والآن بعد أن قمنا باستعراض أسعار الريال السعودي في السوق غير الرسمي والموازي، نستعرض الآن الأسعار الرسمية للريال السعودي في مختلف البنوك الأشهر على الإطلاق في مصر؛ وإليكم أسعار الشراء والبيع:

القيمة في البنك المركزي المصري، 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

القيمة في البنك الأهلي المصري، 8.25 جنيه للبيع و8.21 جنيه للشراء.

القيمة في في بنك أبوظبي التجاري 8.02 جنيه للشراء، 8.26 جنيه للبيع .

القيمة في المصرف المتحد 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

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