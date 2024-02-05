” جميع الروابط” نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية برقم الجلوس الترم الاول

مع إعلان وزارة التربية والتعليم المصرية عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، يزداد حماس الطلاب والطالبات لمعرفة ثمرة جهودهم طوال العام الدراسي ويعد البوابة الالكترونية الرسمية لمحافظة المنوفية وجهةً أساسيةً للطلاب للاطلاع على النتيجة، كما يمكن الحصول علي النتائج مباشرة عبر موقع نتيجة نت الذي يوفر الاستعلام عن نتيجتك برقم الجلوس حيث يسهل على الجميع تحميلها والبحث عن أسمائهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

تعد بوابة محافظة المنوفية الإلكترونية بوابتك للوصول إلى مختلف الخدمات التي تقدمها المحافظة، بما في ذلك نتائج الامتحانات. للوصول إلى البوابة، يمكنك اتباع إحدى الطرق التالية:

من خلال صفحة البوابة الالكترونية للمحافظة كما يمكن من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص الدخول الي موقع نتيجة نت

بعد الوصول إلى بوابة المحافظة الإلكترونية، اتبع الخطوات التالية للوصول إلى نتائج الصف الثالث الإعدادي:

الضغط على خيار “المديريات”.

اختيار “نتائج الصف الثالث الإعدادي 2024”.

سيتم تحويلك إلى موقع مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب.

الدخول إلى رابط “النتائج”.

إدخال بيانات الطالب:

في صفحة النتائج، سيطلب منك إدخال المعلومات التالية:

رقم الجلوس الخاص بالطالب.

عرض النتيجة:

بعد إدخال بيانات الطالب، اضغط على زر “عرض” لعرض النتيجة. ستظهر لك النتيجة في شكل جدول يوضح الدرجات التي حصل عليها الطالب في كل مادة، بالإضافة إلى المجموع الكلي والدرجة النهائية.