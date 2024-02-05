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“مستقبلك في ايدك”.. طريقة الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة 1445 بالتقسيط+تعرف على مزاياها!!
نعرض لكم فرصة التقديم على تمويل فوري بقيمة خمسة وعشرين ألف ريال لسداد ديونك من منصة سلفة التي تعد من أنجح شركات التمويل في السعودية، يتطلب الحصول على التمويل الالتزام بشروط معينة تحددها المنصة نعرضها لكم خلال السطور القادمة، بالإضافة إلى توضيح أهم خصائص التمويل بالدفعة الأولى.
التمويل من منصة سلفة
حددت منصة سلفة عدد من الشروط التي يجب توافرها في الذين يريدون الحصول على التمويل، وأهم هذه الشروط ما يلي:
- يكون مؤهلاً بشكل كامل.
- يجب أن يكون من أصل سعودي.
- أن يتراوح عمره بين 23 إلى 60 عامًا.
- أن يكون قد أمضى في وظيفته الحالية ثلاثة أشهر على الأقل إذا كان موظفًا في القطاع العام الحكومي.
- إذا كان موظفًا في القطاع الخاص، فيجب أن يكون قد مضى على تواجده في الوظيفة الحالية مدة لا تقل عن 6 أشهر.
- ألا يقل الراتب الشهري للذي يعمل في القطاعين عن خمسة آلاف ريال سعودي.
- ألا يقل الراتب الشهري للذي يعمل في القطاع العسكري عن عشرة آلاف ريال سعودي.
أهداف التمويل على منصة سلفة
أبرز الأهداف التي نحصل عليها عند التمويل من منصة سلفة ما يلي:
- التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- يستطيع المواطن سداد أقساط التمويل بمرونة، مع إمكانية جدولة الأقساط بسهولة.
- ويعتبر هامش الربح الذي تحصل عليه المنصة تنافسيًا مقارنة بالشركات الأخرى.
- ومن مميزات الحصول على التمويل المقدم سرعة إتمام الإجراءات وإيداع مبلغ التمويل في حساب المستفيد.
- لا يحتاج المواطن إلى تحويل راتبه.
- مدة سداد التقسيط تصل إلى ثمانية عشر شهرًا.
- يتم تحديد المبلغ المقدم المطلوب وفترة السداد المطلوبة، وفي غضون ساعات قليلة يحصل مقدم الطلب على الموافقة على الطلب، يتم طلبه من خلال منصة سلفة، ويتم إيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي لمقدم الطلب المعتمد.