أخيرًا استعلم .. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه دمياط 2024 برقم الجلوس

ازدادت عمليات البحث من قبل طلاب الشهادة الاعدادية واولياء الأمور عن نتيجة الامتحانات للعام الدراسي الحالي في محافظة دمياط، حيث ينتظر بفارغ الصبر الالف من الطلاب موعد نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة دمياط ،لتحديد مصيرهم للالتحاق بالثانوية العامة او الدبلوم.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه دمياط

لم يتم الاعلان بعد عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظه دمياط ،وقد اعلن وزير التربية و التعليم الاستاذ الدكتور رضا حجازي انه سيت اعلان النتيجة فور ظهورها ورفعها علي الموقع الخاص بوزارة التربية و التعليم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية

يمكن لطلاب الشهادة الاعدادية واولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الامتحانات من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول الي الموقع الرسمي لمحافظة دمياط من هنا.

اختبار نتائج الشهادة الاعدادية.

كتابة اسم الطالب رباعي.

ومن ثم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح وبدون أخطار.

الضغط علي عرض النتيجة.

سوف تظهر نتيجة كل مادة وعرض المجموع الكليوقد جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي على النحو التالي: اللغة العربية 80 درجة، والدراسات الاجتماعية 40درجة، ومادة الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، ليصبح المجموع الكلي 280 درجةومن الجدير بالذكر أن نسبة النجاح في محافظة دمياط بلغت حوالى 70%على مستوى المحافظة، وافصح محافظ دمياط على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتطوير المنظومة التعليمية، وحث الطلاب على النجاح، وقد وجه شكره لجميع العاملين بالتربية والتعليم على مجهودهم، مشيرا الي أهمية التعليم في تربية أجيال واعدة وقد أوضح محافظ دمياط ان عدد الطلاب الناجحين 353الف طالب وطالبا وأوضح انه يمكن استخراج بيان نجاح الشهادة الإعدادية من خلال الآتي: