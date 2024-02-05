يلا استعلم .. رابط استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه المنيا 2024 برقم الجلوس

ينتظر الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية بفارغ الصبر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظه المنيا وذلك بعدما قد تم الإعلان عن النتيجة في الكثير من المحافظات مثل القاهرة و البحيرة والإسكندرية والجيزة، و رغم ذلك لا تزال مديرية التربية و التعليم في محافظة المنيا تعمل علي تصحيح أوراق الامتحانات عن طريق الكنترولات الموجودة في مختلف إدارات المحافظة، وتعمل لجان المراجعة على مراجعة الإجابات والتصحيح بدقة لضمان العدالة في تقييم الطلاب، ويؤخذ في الاعتبار مختلف العوامل مثل التنظيم والصواب العلمي والترتيب الدقيق للأفكار.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه المنيا

أعلنت مديرية التربية و التعليم في محافظة المنيا نتيجة الشهادة الاعدادية و قد تم توفير النتيجة علي الموقع الرسمي الخاص بمحافظة المنيا هنا، حيث يستطيع الطلاب معرفة النتيجة عن طريق ادخال اسم الطالب ، و من المحتمل ظهور النتيجة خلال الساعات المقبلة حيث سيتم اعلان النتيجة فور اعتمادها من محافظ المنيا.

طريقة الاستعلام عن الشهادة الاعدادية محافظه المنيا

سيتم توفير نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا علي البوابة الالكترونية التابعة للمحافظة وذلك قبل ظهورها في المدارس و فم يلي طريقة الحصول علي الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا

الدخول الي الموقع الرسمي الخاص بمحافظة المنيا هنا.

و من ثم الدخول الي الصفحة الرئيسية و الضغط علي استعراض النتيجة.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب و من ثم الضغط علي ظهور النتيجة و سيتم عرض النتيجة فور ظهورها.

ومن الجدير بالذكر انه قد تم توزيع درجات الشهادة الإعدادية محافظه المنيا علي النحو التالي: