اعرف دلوقتي .. أسعار السيارات الجديدة 2024 في مصر شوفها وصلت لكام ؟

وفقًا أحدث قائمة أسعار صادرة عن وكيل العلامة التجارية شيري في مصر، شهدت أسعار سيارات شيري أريزو 5 وذلك لموديل هذا العام 2024 زيادة جديدة، حيث زادت بمقدار يصل إلى 40 ألف جنيه للفئات المختلفة خلال شهر نوفمبر الحالي.

أسعار السيارات الجديدة 2024

يسعى البعض فى معرفة أسعار السيارات الجديدة في مصر ومن أبرز الأسعار كالتالي:

تم تسجيل سعر فئة M/T موديل 2024 بقيمة 535 ألف جنيه، ارتفاعاً من 495 ألف جنيه.

أما بالنسبة للفئة الثانية لنفس الموديل، فقد ارتفع سعرها إلى 580 ألف جنيه من 540 ألف جنيه.

بينما سجلت الفئة الثالثة A/T HIGH LINE لموديل 2024 سعراً قدره 605 ألف جنيه، متجاوزة السعر السابق البالغ 565 ألف جنيه.

مواصفات شيري أريزو 5 موديل 2024

تعتمد سيارة شيري أريزو 5 على محرك بسعة 1500 سي سي يولد قوة 114 حصانًا، مع نظام دفع أمامي وعزم دوران يصل إلى 141 نيوتن/متر، حيث يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 نقلات، وتستغرق السيارة 11.5 ثانية للوصول من وضع الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة، وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 180 كم/س،كما يتميز متوسط استهلاك الوقود للسيدات بحوالي 7 لترات لكل 100 كم.

الأمن والسلامة

تمتلك السيارة مجموعة شاملة من وسائل الأمان والحماية، ومن بينها وسادتين هوائيتين، نظام فرامل مانعه للانزلاق (ABS)، توزيع اليكتروني للفرامل (EBD)، ومثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، ونظام ايموبيليزر للحماية من السرقة، بالإضافة إلى أماكن تثبيت مخصصة لمقاعد الأطفال بمعيار ISOFIX.

التجهيزات والكماليات

تمتاز شيري اريزو 5 بمجموعة من المزايا والتجهيزات، من بينها مرايا جانبية كهربائية، وشاشة ملونة تعمل باللمس، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، بالإضافة إلى إمكانية طي المقاعد الخلفية، وتوفير مكيف الهواء ونظام سنتر لوك، وزجاج كهرباء، وفتحة سقف، حيث يتميز الطراز بتنوع نواقل الحركة، حيث يتوفر الإصدار الأول بناقل حركة يدوي، في حين يتمتع الإصداران الثاني والثالث بناقل حركة أوتوماتيكي، كما انها تحتوى على تجربة الترفيه، تأتي السيارة بنظام صوتي مكون من 4 مكبرات، ومدخل USB، وشاشة وسائط بحجم 7 بوصة، وخاصية ربط الهواتف المحمولة عبر تطبيقات أندرويد أوتو و آبل كار بلاي، بالإضافة إلى ميزات أخرى.